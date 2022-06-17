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許藍方哽咽否認當小三 戶頭剩7千元沒錢委任律師
有「最美博士」稱號的許藍方被控和已婚康姓醫師搞外遇，鹹濕對話「今天一直濕濕」等曝光，許否認不倫，反指康長期騷擾、糾纏。康的劉姓妻子提告向許藍方求償300萬元，台北地方法院今再度開庭，許藍方親自出庭，受訪表示戶頭只剩7000多元，只好解除與律師劉韋廷的委任關係。
許藍方開庭前接受媒體訪問，她指出自己近期形象受損，部分代言解約，現在帳戶中只有7000餘元，無法支付律師費，只能解除委任律師。許藍方一度落淚哽咽地表示「說再多對我都沒幫助，還可能被外界誤解在傷害劉女」，她也提到劉女在提起本案損害賠償訴訟前，曾拿她和康的對話紀錄，要求她給付1000萬元，但她沒有答應。
許藍方也解釋，劉女提出的對話紀錄，是任何人都可以編輯、更改的「.txt」檔，質疑劉女手中檔案內容的正確性，另她仍否認侵害劉女配偶權，不過還是有意願和劉女協商和解。
據了解，許藍方和劉女訴訟前已多次調解，但因條件差距過大而未成立，法院5月18日開庭時也已要求雙方提供學、經歷、資力等基本資料。
許藍方是台北醫學大學護理學博士，因常上節目暢談性愛話題而闖出知名度；她被媒體報導和醫師康鈞尉外遇，且雙方對話內容也外流，包括2人不僅互稱寶貝，許藍方還傳自己的裸身性感照給康。
媒體報導，許藍方向康說「今天一直濕濕，（衣服）是很方便扒開，但現在綁很緊」，還意有所指「愛很濃但不要溢出來，我們要安全的性和愛」，對話相當露骨。
許藍方事後二度發聲明否認外遇，且表示周刊報導不屬實，指出未與已婚男醫師有身體接觸、未介入他人家庭、刊出的LINE訊息並非事實全貌，並反控康透過各方式發訊息騷擾。
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