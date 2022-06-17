連鎖店非法販售電子菸油 檢警搜索4人交保

宜蘭檢方偵辦業者非法從中國大陸輸入尼古丁電子菸油販售牟利，日前搜索連鎖店「蒸氣醫生」宜蘭店等處，查扣電子菸油逾40桶，傳訊業者9人，其中4人以新台幣6至12萬元交保。

宜蘭地檢署今天發布新聞稿表示，接獲內政部警政署保安警察第7總隊第3大隊報告後，立即分案由檢察官蔡明儒指揮偵辦，15日會同相關單位持搜索票，同步在「蒸氣醫生」宜蘭店、羅東店、花蓮店等6處所發動搜索。

共計查扣5公斤裝電子菸油逾40桶、30毫升至60毫升分裝成品上千瓶及分量機、鎖瓶器、標籤機等分裝設備機具等，並傳訊被告黃姓、鄭姓業者及加盟店負責人、店員等9人到案。

檢察官昨天晚間偵訊完畢，認被告等人均涉嫌違反藥事法輸入禁藥及同法販賣禁藥等，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知被告黃姓、鄭姓業者及加盟店負責人等4 人，新台幣6至12萬元交保，其餘人員請回候傳。

宜蘭地檢署表示，民眾切勿購買不明電子菸油、菸彈吸食，不僅有關來源及成分堪慮，且含尼古丁成分者更屬禁藥，未經許可擅自輸入者，最高可處10年以下有期徒刑，且得併科1億元以下罰金。