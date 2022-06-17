回應綠營新潮流大佬花2900萬餘傳聞 林秉樞律師：沒印象

林秉樞在新北地方法院審理的案件今天結束準備程序，7月1日將會傳喚立委高嘉瑜出庭，林秉樞的律師陳頂新對於日前傳出檢調查林秉樞案卻意外查到綠營新潮流大佬在兩年內透過第三方支付軟體匯出2900萬餘元，陳頂新說，涉及洗錢的偵查庭當時只開過一次，因未涉當事人，對這部分沒印象。

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案今年1月25日由新北地檢署偵結，起訴林秉樞偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八罪。案件移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定羈押禁見，4月21日裁定再羈押禁見2個月。

案件歷經將近3個月的準備程序在今天終於結束，據悉，下月1日將會傳喚高嘉瑜出庭，進行交互詰問，法官也將針對林秉樞羈押期滿，在下次開庭前裁定是否續押。

據傳檢調當初偵辦林秉樞涉及洗錢時，意外發現林秉樞曾小額捐款的新系潮流大佬在2年內陸續透過第三方電子支付平台匯出2900萬餘元，曾令外界好奇資金用途，新北檢不願證實，認為與案件無關，當時亦未發現其他人有犯罪嫌疑，因此不起訴處分。