宜花地區販售非法電子煙油 檢警破獲市價逾500萬元

宜蘭地檢署獲報有業者非法輸入尼古丁煙油，在宜花地區以實體店或Line群組等管道販售牟利。警方6月15日會同宜花衛生單位前往6處搜索，查扣逾40桶電子煙油、分裝設備機具等，市值粗估超過500萬元。檢方昨訊畢，認為9名被告涉嫌藥事法，4人以6至12萬元不等交保，其餘請回候傳。

檢方指出，政府近年致力建構無菸環境，電子煙成為時下貌似新穎的抽菸方式。含尼古丁成分的煙油、煙彈，用於人體足以影響生理機能及身體結構， 屬藥事法所稱的禁藥，未經中央衛生主管機關核准不得輸入、販售。

然而，有業者明知仍從大陸非法輸入桶裝尼古丁電子煙油，在宜蘭、花蓮地區分裝、封膜、貼標後，以實體商店或Line群組等對外販售。

宜檢接獲保七總隊第三大隊報告，由檢察官蔡明儒指揮偵辦，警方15日與衛福部食品藥物管理署、宜蘭與花蓮縣府的衛生局等，兵分6路在宜蘭店、羅東店、花蓮店的實體店面等處同步搜索，查扣超過40桶的5公斤裝電子煙油、上千瓶的30毫升至60毫升分裝成品，以及分量機、鎖瓶器、標籤機等分裝設備機具等。

檢方昨晚偵訊完畢，認被告黃姓與鄭姓業者、加盟店負責人與店員等9人均涉嫌藥事法第82條第1項輸入禁藥及同法83條第1項販賣禁藥等，犯罪嫌疑重大，然尚無羈押必要，諭知業者、加盟店負責人共4人，以6至12萬元交保，其餘請回候傳。

宜檢呼籲民眾，切勿購買不明電子煙油、煙彈吸食，其有關來源、成分堪慮。含尼古丁成分者屬於禁藥，未經許可擅自輸入者，最重可處10年以下有期徒刑，且得併科1億元以下罰金；明知為禁藥而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，最高可處7年以下有期徒刑，且得併科500萬元以下罰金。

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