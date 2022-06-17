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檢察「二專生」15人入圍 5主任檢察官調部辦事

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

俗稱「二專生」的檢察官人事升遷展開作業，法務部今年規畫10個名額，檢察官人事審議委員會今天選出15人入圍名單，由法務部長蔡清祥下周五圈選10人。

入圍的檢察官、期別是蔡孟利(35期)、盧駿道(37期)、王碧霞(38期)、劉海倫(38期)、高嘉 惠(38期)、黃兆揚(39期)、黃紋綦(41期)、黃逸帆(43期)、陳俊宏 (43期)、曹哲寧(44期)、陳振義(44期)、張富鈞(46期)、王元郁(46期)、施昱廷(46 期)、林思蘋(50期)。

此外，檢審會今天也通過5名借調法務部辦事的檢察人事名單，分別是新北地檢署的3名主任檢察官張靜薰、李秀玲、黃育仁，以及屏東地檢署主任檢察官陳怡利、金門地檢署主任檢察官李仲仁，5人都調檢察司任事。

檢察官 法務部 屏東

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