騙扁小子變「大叔」還騙不停 向法官淚訴愛錯人 開完秒變臉

曾詐騙前總統陳水扁的黃琪，涉假冒香港首富李嘉誠的秘書詐口罩、訛林姓前男友母親上億元，以假身分協助詹姓前男友母親入住台大醫院，一審被依行使偽造準私文書等罪判刑1年4月、罰10萬元，另處1年2月得易科金之刑，犯罪所得2317萬元沒收。二審今開庭，黃琪不斷「哭給法官看」，泣訴遇人不淑，開完庭後臉上卻沒半滴淚，火速搭上接應的轎車。

台灣高等法院審判長遲中慧今開庭末了還勉勵黃琪（本名黃照岡）「快樂的事就好好做下去」，定8月25日宣判，但合議庭恐沒想到黃一踏出法庭就「變臉」。

黃琪因犯案累累，多次進出法庭，2019年高院審理另案時，他還在法庭上「叫不醒」，動用救護人員進法庭救援。那回辯論終結時，審判長語重心長勸黃勇於面對，黃哭說「我沒有病」，但家人都說他有病、嫌他髒，還嗚咽說當時很喜歡周姓男友，只是要讓他開心、讓對方有面子才行騙。

今天審理的案號也區分多項犯罪事實。2017年黃琪認識詹姓男友，向詹謊稱是歌手張清芳前夫宋學仁的助理，他得知詹的母親罹癌，騙稱可安排入住台大醫院，假冒宋學仁的助理找上台大永齡健康研究院院長楊泮池的秘書，再化身宋學仁傳LINE向楊致意，讓詹的母親住進台大「景福病房」。之後，黃假冒張清芳寄信給楊泮池，請楊關照詹母，再假藉楊泮池的助理，向榮總調取詹母的病理檢體報告，免付1500元費用，又假冒張清芳安排自己到台大醫院就診，向法院聲請鑑定他的就審能力。

2018年起，黃琪假冒國泰集團千金蔡佳玲與林姓男子交往，向林的劉姓母親聲稱可幫劉婦升等VVIP，享優惠利率，邀約劉婦投資台南市房地產，再假扮「律師蔡佳玲」協助劉婦的營造公司訴訟，轉換不同假身分詐得上億元財產。

檢察官認定，黃琪詐騙劉婦的財產包括新台幣4981萬餘、2億餘元日幣（約新台幣6341萬元）、40萬餘元美金（約新台幣1175萬元)、1萬餘元歐元（約新台幣36萬)，合計為新台幣1億多元。

2020年新冠疫情爆發，黃琪夥同保險業務員蘇立民，假冒香港首富李嘉誠的秘書，向國內口罩大廠中衛公司詐騙1萬個口罩、100盒酒精棉，騙稱要送5000個成人口罩、5000個兒童給台大醫院，但詭計被拆穿。蘇因犯頂替罪，一審遭判4月得易科罰金之刑，緩刑2年，須提供100小時義務勞務。

高院今開庭時，黃琪撤回得易科罰金之刑部分的上訴，但否認詐騙劉婦財產。黃琪瞞騙性別與林姓男子交往，他說為了侍奉「準婆婆」，不敢稍有不從，他只有效命的份，一毛錢也沒灌水，但沒料想到被劉婦這樣對待。

黃琪聲稱事發後遭劉姓母子以各種手段施壓，他再度搬出「愛情」為自己辯白，說自己「渴望那份愛，以為林會愛我，我做了那麼多的事」，沒想到他獲交保後，林只傳了「How are you?」的簡訊給他。黃琪說，林姓男友已知他是男的，他只希望對方家人能接受，沒想到是悲劇收場，且換來的是漫天的恐嚇。

黃琪的律師團辯稱黃琪沒有用「律師」身分騙錢，當時黃與郭姓律師合作，酬金自然是郭收下，反倒是劉婦交付款項原因矛盾不一，顯不可採。律師還說，黃琪不像是「幹大錢的人」，認為黃沒有詐欺、也沒有洗錢。