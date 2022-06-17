已婚男士官揪人妻泡湯嘿咻丟工作 不滿提告抗罰輸了

陸軍裝甲兵訓練指揮部某已婚某已婚男士官3年前搭訕人妻，兩人交往期間多次出遊、相約泡湯並發生性行為，被檢舉影響軍譽，軍方決議記大過2次且評定不適服現役而解除召集，他不服處分提訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

男士官隱瞞已婚身分，在高鐵站搭訕人妻進而交往，發生性關係，兩人2019年12月3日相約到台北市北投某湯屋泡溫泉，被人妻丈夫當場查獲；人妻丈夫2020年4月9日向裝訓部陳情，認為男士官隱瞞身分搭訕、慫恿妻子離婚，有失軍人分際，應該檢討懲處。

男士官不服裝訓部懲處人士評議會、不適服現役人士評審會的處分，也認為陸軍司令部核定解除召集不合理，提行政訴訟救濟；他認為自己懲罰過於嚴厲，違反比例原則，且行政調查時未告知可行使緘默權，程序違法，請求撤銷處分。

裝訓部、陸軍司令部反駁，男士官調查時宣稱全部不記得和人妻出遊北投的過程，給予陳述意見機會也保持緘默，不願意提供有利自己的證據；另軍方也未竄改他和人妻間的對話紀錄，且他因採購案件常有錯誤被退回，辦理業務不夠積極，才被認定記大過2次，以不適服現役汰除，使男士官仍保有退伍金，處分沒有過當。