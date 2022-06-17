快訊

鐵皮屋焊鐵窗 護樹老娘嘆：住這等於沒給自己留一活路

家沒了！竹市縱火案倖存屋主 靈堂伴親人牌位睡一夜

收起高分貝砲火改讚陳時中 柯文哲打什麼小算盤？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在康軒文教事業賴著不走 法官：警逮捕資遣員工合法　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

任職康軒文教事業的陳姓男子遭到資遣，進入總公司又被驅趕，陳不想走，總公司報警逮人；陳男聲請提審，指控警方違法逮捕，台北地院審理，駁回陳男的聲請，裁定陳男要解返警分局。

陳姓男子前天上午11時許進入新北市新店區康軒總公司的訪客等待區，總務部人員要求他離去，陳不肯，總務人員於是報警指陳侵入住居。

警方抵達，表明要以現行犯逮捕陳，陳認為警方限制他人身自由，聲請提審說，他是公司桃園區的員工，進入總公司1樓卻遭總務部人員阻擋，他沒有違法，警察不可以逮捕他。

法院審理認為，陳自稱是桃園區員工，所以總公司沒有陳的個人辦公空間，陳沒有總公司空間的使用權。

法官認為，陳資遣、離職是否合法有效，只關係陳在桃園區的辦公空間有無繼續使用的權限，與總公司無關，陳的辯解沒有依據。

裁定指出，陳不是康軒總公司空間的使用權人，於受退去的要求還留滯原地，員警依侵入住居罪現行犯逮捕他，逮捕程序合法，陳聲請提審無理由，除應駁回外，還應解返新北市警察局新店分局。

台北地院審理，駁回陳男的聲請，裁定陳男要解返警分局。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
台北地院審理，駁回陳男的聲請，裁定陳男要解返警分局。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

桃園 康軒

延伸閱讀

「巧遇」羅智強、萬美玲 張善政興奮直呼「好有緣」

獨／張善政競選總部地點曝光 相中桃園區精華地段

頭份市自強文教大樓案爭議延燒 公所、代表會各自表述

台首大列專輔學校 師直言「歡迎」資遣、學生只想原校畢業

相關新聞

傳查林秉樞案查出綠營某大佬花2900萬在這 新北檢不回應

林秉樞案進入準備程序庭，如果在預期的進度上，下週將會傳喚立委高嘉瑜出庭，但今天傳出林秉樞當初被告發涉及洗錢時，檢調查出民進黨新潮流系大佬陸續透過第三方電子支付平台匯出2900萬餘元，新北地檢署聲明，與案情無關部分均未對外說明、亦不便評論。

在康軒文教事業賴著不走 法官：警逮捕資遣員工合法　

任職康軒文教事業的陳姓男子遭到資遣，進入總公司又被驅趕，陳不想走，總公司報警逮人；陳男聲請提審，指控警方違法逮捕，台北地...

握拳遭疑要襲警？ 一審判拘 檢上訴反讓他逆轉無罪

台中吳姓男子因占用騎樓不滿清水分局紀姓員警到場勸導，吳握拳在胸前被認為要攻擊，遭紀員壓制他竟飆罵五字經，經檢方依妨害公務...

人行道上機車違停罰600元 法官認「塗銷不完全」有瑕疵撤單

台南陳姓男子前年8月間將機車停放在新竹市光復路二段前方人行道上，警方以禁止臨時停車處所停車製單舉發，經裁罰600元，陳男...

連續強盜犯落網被收押 開庭大鬧狠咬法警還打斷鼻骨

台中楊姓男子涉嫌連續犯下強盜案被收押，到台中地方法院開庭還當庭朝法警施暴，狠咬對方手臂，甚至猛力推人撞牆導致鼻骨骨折，最...

千萬年薪銀行講師外遇女行員 和解170萬卻沒分手下場慘

鄭姓女銀行員工紅杏出牆黃姓講師，林姓丈夫遭戴綠帽怒不可遏，黃擔心婚外情遭公開，以170萬元與林和解，雙方簽約保證守密且「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。