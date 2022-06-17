在康軒文教事業賴著不走 法官：警逮捕資遣員工合法　

任職康軒文教事業的陳姓男子遭到資遣，進入總公司又被驅趕，陳不想走，總公司報警逮人；陳男聲請提審，指控警方違法逮捕，台北地院審理，駁回陳男的聲請，裁定陳男要解返警分局。

陳姓男子前天上午11時許進入新北市新店區康軒總公司的訪客等待區，總務部人員要求他離去，陳不肯，總務人員於是報警指陳侵入住居。

警方抵達，表明要以現行犯逮捕陳，陳認為警方限制他人身自由，聲請提審說，他是公司桃園區的員工，進入總公司1樓卻遭總務部人員阻擋，他沒有違法，警察不可以逮捕他。

法院審理認為，陳自稱是桃園區員工，所以總公司沒有陳的個人辦公空間，陳沒有總公司空間的使用權。

法官認為，陳資遣、離職是否合法有效，只關係陳在桃園區的辦公空間有無繼續使用的權限，與總公司無關，陳的辯解沒有依據。