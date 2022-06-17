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握拳遭疑要襲警？ 一審判拘 檢上訴反讓他逆轉無罪
台中吳姓男子因占用騎樓不滿清水分局紀姓員警到場勸導，吳握拳在胸前被認為要攻擊，遭紀員壓制他竟飆罵五字經，經檢方依妨害公務聲請簡判、一審簡易庭判拘役60日。檢方不服上訴，未料二審合議庭再詳細勘驗畫面，認為吳握拳拇指指向自己，難認要攻擊警察，撤銷改判他無罪，可上訴。
檢警調查，吳男去年11月5日因占用騎樓被檢舉，經轄區清水分局沙鹿分駐所紀姓警員到場勸導，吳心生不滿在和紀對話過程，右手握拳在胸前揮舞，作勢要毆打警察，結果被紀壓制在地上，吳又出口飆罵五字經，台中地檢署偵結依妨害公務等罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。
台中地院一審簡易庭認定，吳男犯罪事實、證據都引用檢方聲請簡判內容，逕行依妨害公務罪、侮辱公務員罪，各判吳拘役40日、20日，應執行拘役60日。
台中地檢不服上訴，台中地院二審合議庭傳吳男到庭，他不否認遭紀員勸導時有握拳在胸前，但堅決否認妨害公務，辯稱當時手的姿勢是指向自己，並無作勢攻擊警察，而僅是對警察提出質疑，問為何要針對他。
合議庭勘驗現場監視器，發現吳確實2次將手握拳在胸前，但握拳時大拇指是指向自己，且舉起後馬上就放下，同時詢問紀員「你為什麼針對我？」、「你針對我啦」等語，認為吳辯稱自己情緒激動，覺得被針對等說法並非毫無可採。
法院也發現，吳男握拳舉手過程，都沒有刻意朝警察趨前或出拳攻擊行為，舉起手說完「你為什麼針對我後隨即放下」，客觀上有無作勢攻擊警員的行為，已有可疑，況且若吳真的有要攻擊意圖，則當無舉起又隨即放下之理，撤銷改判他無罪。
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