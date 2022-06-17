人行道上機車違停罰600元 法官認「塗銷不完全」有瑕疵撤單

台南陳姓男子前年8月間將機車停放在新竹市光復路二段前方人行道上，警方以禁止臨時停車處所停車製單舉發，經裁罰600元，陳男不服認當時白線仍清楚可見，旁邊也有其他合法停車格有機車停放，雖市府函復該停車格已黑漆塗銷，法官則認塗銷不完全有瑕疵，撤銷原處分。

陳男指出，前年8月14日下午3時，將機車停放至新竹光復路二段前方人行道上畫有停車格的白線內，因當時白線仍清楚可見，旁邊也有其他合法停車格有機車停放，以致誤導他認為該處可停車。

台南市交通局表示，陳男當時在新竹市光復路二段前方禁止臨時停車處所（人行道）停車，經警製單舉發，違規事證明確，裁處罰鍰600元，並無不合。案發後，陳男不服申訴，經新竹市警二分局函詢新竹市府交通處，函復警局指該機車格是該處2019年1月26日註銷在案，可知該機車停放地點已非屬機車停車格，而是人行道。

然而，新竹交通處檢視警方所附照片，函復二分局，指該註銷機車格所採用的黑色路線漆及原有的車格線均已脫落，非該處註銷車格標線的工法，若因此衍生人行道違停疑義，請分局依事實據以判定。

台南地院檢視現場照片，認該違規地點處的人行道，之前曾繪設有白線機車停車格，後以黑漆塗銷，因年久失修而黑漆掉落，但仍留有斑駁白漆，且依稀可見到人行道停車格的形狀。雖對比其同路段機車停車格的清晰白實線，違規地點處的白實線並不明顯。

但考量我國公路機關維護道路標線的積極性，常見有道路上標線斑駁難認的狀態，所以違規人行道殘留的斑駁白實線殘漆狀態，讓一般駕駛人誤認為屬於合法停車格狀態，因此主觀上難認陳男有何可非難性或可歸責性，自不具有違反行政法上義務的故意或過失。