快訊

吳宗憲90歲父病逝三總 他中斷墾丁錄影趕回台北處理後事

大學分科測驗擬開放確診輕症、無症狀考生應試 每縣市將設獨立考場

李智凱領軍！中華男團亞錦賽奪銅 取得世錦賽門票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行道上機車違停罰600元 法官認「塗銷不完全」有瑕疵撤單

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南陳姓男子前年8月間將機車停放在新竹市光復路二段前方人行道上，警方以禁止臨時停車處所停車製單舉發，經裁罰600元，陳男不服認當時白線仍清楚可見，旁邊也有其他合法停車格有機車停放，雖市府函復該停車格已黑漆塗銷，法官則認塗銷不完全有瑕疵，撤銷原處分。

陳男指出，前年8月14日下午3時，將機車停放至新竹光復路二段前方人行道上畫有停車格的白線內，因當時白線仍清楚可見，旁邊也有其他合法停車格有機車停放，以致誤導他認為該處可停車。

台南市交通局表示，陳男當時在新竹市光復路二段前方禁止臨時停車處所（人行道）停車，經警製單舉發，違規事證明確，裁處罰鍰600元，並無不合。案發後，陳男不服申訴，經新竹市警二分局函詢新竹市府交通處，函復警局指該機車格是該處2019年1月26日註銷在案，可知該機車停放地點已非屬機車停車格，而是人行道。

然而，新竹交通處檢視警方所附照片，函復二分局，指該註銷機車格所採用的黑色路線漆及原有的車格線均已脫落，非該處註銷車格標線的工法，若因此衍生人行道違停疑義，請分局依事實據以判定。

台南地院檢視現場照片，認該違規地點處的人行道，之前曾繪設有白線機車停車格，後以黑漆塗銷，因年久失修而黑漆掉落，但仍留有斑駁白漆，且依稀可見到人行道停車格的形狀。雖對比其同路段機車停車格的清晰白實線，違規地點處的白實線並不明顯。

但考量我國公路機關維護道路標線的積極性，常見有道路上標線斑駁難認的狀態，所以違規人行道殘留的斑駁白實線殘漆狀態，讓一般駕駛人誤認為屬於合法停車格狀態，因此主觀上難認陳男有何可非難性或可歸責性，自不具有違反行政法上義務的故意或過失。

台南地院指出，道路主管機關註銷違規地點處的車輛停放線的註銷手段有所欠缺，致使陳男在該處停車，舉發單位自應依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則等規定施以勸導，免予舉發，並盡速報請道路主管機關清除該車輛停放線殘留白漆。

台南地院指出，考量我國公路機關維護道路標線的積極性，常見有道路上標線斑駁難認，該人行道殘留的斑駁白實線殘漆，讓人誤認為合法停車格，撤銷原處分。本報資料照片
台南地院指出，考量我國公路機關維護道路標線的積極性，常見有道路上標線斑駁難認，該人行道殘留的斑駁白實線殘漆，讓人誤認為合法停車格，撤銷原處分。本報資料照片

人行道 新竹 台南

延伸閱讀

新竹「青草湖」景觀步道升級！SUP、天鵝船體驗人次創新高 全新入口意象8月登場

板橋違規鷹架害行人冒險走馬路 業者遭檢舉後自拆

柴柴爽睡人行道還自帶枕頭？內行人揭身分：是當地的「BOSS」

影／台中潭子和大雅雅潭路路平和人行道改善年底完工

相關新聞

傳查林秉樞案查出綠營某大佬花2900萬在這 新北檢不回應

林秉樞案進入準備程序庭，如果在預期的進度上，下週將會傳喚立委高嘉瑜出庭，但今天傳出林秉樞當初被告發涉及洗錢時，檢調查出民進黨新潮流系大佬陸續透過第三方電子支付平台匯出2900萬餘元，新北地檢署聲明，與案情無關部分均未對外說明、亦不便評論。

握拳遭疑要襲警？ 一審判拘 檢上訴反讓他逆轉無罪

台中吳姓男子因占用騎樓不滿清水分局紀姓員警到場勸導，吳握拳在胸前被認為要攻擊，遭紀員壓制他竟飆罵五字經，經檢方依妨害公務...

人行道上機車違停罰600元 法官認「塗銷不完全」有瑕疵撤單

台南陳姓男子前年8月間將機車停放在新竹市光復路二段前方人行道上，警方以禁止臨時停車處所停車製單舉發，經裁罰600元，陳男...

連續強盜犯落網被收押 開庭大鬧狠咬法警還打斷鼻骨

台中楊姓男子涉嫌連續犯下強盜案被收押，到台中地方法院開庭還當庭朝法警施暴，狠咬對方手臂，甚至猛力推人撞牆導致鼻骨骨折，最...

千萬年薪銀行講師外遇女行員 和解170萬卻沒分手下場慘

鄭姓女銀行員工紅杏出牆黃姓講師，林姓丈夫遭戴綠帽怒不可遏，黃擔心婚外情遭公開，以170萬元與林和解，雙方簽約保證守密且「...

淡水警勒索 貪汙判關12年2月

新北市淡水警分局警員蔡至恩，涉和胞兄蔡至儒勒索許姓男子六十萬元，被錄音檢舉踢爆。士林地方法院昨依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。