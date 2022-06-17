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連續強盜犯落網被收押 開庭大鬧狠咬法警還打斷鼻骨

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子涉嫌連續犯下強盜案被收押，到台中地方法院開庭還當庭朝法警施暴，狠咬對方手臂，甚至猛力推人撞牆導致鼻骨骨折，最後被多人壓制才結束鬧劇。楊男還辯稱沒有要攻擊法警的意思，是想和同庭被告理論。但檢方不採信其辯詞，偵結再依傷害罪嫌起訴。

經調查，楊男（28歲）曾因販毒黑吃黑洗劫買家，後為了支付和解金又再度和吳姓同夥共謀強盜案，去年10月1日佯裝要和網友買高價球鞋，卻趁對方一上車拿疑似槍枝形狀不明物抵住他後腦，搶走現金、手機及球鞋共5萬多元。

楊、吳落網後被收押、經檢方依強盜罪嫌起訴。而楊今年1月25日從台中看守所押解到台中地方法院第5法庭開準備程序庭時，下午5點多庭訊結束法官諭知還押，庭內阮姓、魏姓法警準備要將他上銬，楊突然失控拿鐵椅推向阮，再將魏猛推向牆壁，致使鼻子撞傷。

其餘法警發現不對勁，也一擁上前合力壓制，但楊仍猛力抵抗，甚至還張口狠咬另名廖姓法警，一陣混亂中才遭制伏。但也造成魏姓法警撞到牆鼻骨骨折、鼻中隔彎曲，其餘人也多有擦挫傷等。

楊男除了還押看守所，再被依妨害公務罪嫌告發；檢方訊時，楊男辯稱沒有要攻擊法警的意思，還說他是氣不過同庭的吳姓共犯，他覺得自己很無辜，想要繞過去打他，可能才因此撞到法警。

但多名受傷法警均指證歷歷，也提出相關驗傷，台中地院也調閱監視器佐證，檢方不採信楊男辯詞，認為他同時涉犯妨害公務、傷害罪嫌，2罪想像競合，偵結從重依傷害罪嫌起訴。

楊男當時在第5法庭開庭結束，竟朝法警施暴打到其中1人鼻骨骨折。記者曾健祐／攝影
楊男當時在第5法庭開庭結束，竟朝法警施暴打到其中1人鼻骨骨折。記者曾健祐／攝影

強盜 傷害罪 妨害公務

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