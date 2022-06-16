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傳林秉樞收綠營新潮流系大佬2900萬匯款 新北檢不回應

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

林秉樞案進入準備程序庭，如果在預期的進度上，下週將會傳喚立委高嘉瑜出庭，但今天傳出林秉樞當初被告發涉及洗錢時，檢調查出民進黨新潮流系大老曾匯款2900萬元給林秉樞，新北地檢署聲明，與案情無關部分均未對外說明、亦不便評論。

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案今年1月25日由新北地檢署偵結，起訴林秉樞偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八罪。案件移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定羈押禁見，4月21日裁定再羈押禁見2個月。

案件進入準備程序，林秉樞在庭上仍僅承認傷害，與在母親靈堂上出手撥掉高嘉瑜的帽子、口罩，並逼她下跪等罪行，對於偷拍、私行拘禁等其他罪行均否認，並認為，偽造存款千萬元僅是為了吹牛，並不犯法，另外在直播節目下方用假帳號留言的內容，是可受公評之事，並未妨害名譽。

據傳檢調當初偵辦林秉樞涉及洗錢時，發現林秉樞曾在2年內收受民進黨新潮流系大佬2900萬元，令外界好奇資金用途，但新北檢不願證實，認為與案件無關。

新北檢聲明，辦理林秉樞涉嫌違反洗錢防制法案件，查無林秉樞有洗錢犯罪事證，亦未發現其他人有犯罪嫌疑，因此不起訴處分。

新北檢強調，其他與本案無關部分，均未對外為任何發言或說明，亦不便評論。

林秉樞。圖／聯合報系資料照
林秉樞。圖／聯合報系資料照

林秉樞 新北 洗錢

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