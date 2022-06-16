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新北地院政風室科員上班發政治文 廉政署決定最終懲處

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新北地院政風室一名陳姓科員，遭台北市議員徐巧芯爆料以PTT帳號「bryant780417」，多次在上班時間發政治性推文共計2478則，司法院政風處今召開考績會，決議記陳員申誡2次。主管全國政風系統的廉政署表示，該懲處結果將由司法院政風處送交廉政署，若懲處得當將予以備查；若認為尚有審酌空間，將發回政風處重新研議。

該名新北地院政風室陳姓科員因接連在PTT上發文，例如「吃屎柯粉」、「柯確診是他媽嘴臭報應啦 少說話多做事啦」等，被網友起底出他發文IP疑似為公家機關，且不在北市府，加上Bryant780417曾自述在「法律廉政47期」受訓，因此身分逐漸被鎖定。

經廉政署進一步確認其身分，證實是陳原無誤，於是發交司法院政風處進行查處，進而查出他自去年4月12日至今年6月15日，以上述「bryant780417」帳號，在PTT發文共2478則，但並無使用公務電腦，而是在上班時間以手機發文。

基於「政風一條鞭」原則，全案由統轄全國各級法院政風人員的司法院政風處，獨立進行調查及後續獎懲，今天下午召開考績會決定陳員懲處後，將結果同時呈報司法院及廉政署。

台北市議員爆料新北地院政風室陳姓科員上班到PTT發政治文，司法院政風處決議記他申誡2次。圖／聯合報系資料照片
台北市議員爆料新北地院政風室陳姓科員上班到PTT發政治文，司法院政風處決議記他申誡2次。圖／聯合報系資料照片

司法院 PTT 新北

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