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酒駕7次入監！ 男拒測罰18萬遲未繳 經扣押封房速繳清
屏東縣枋寮鄉吳姓男子2020年8月，遭警方攔查，因拒絕酒測遭罰18萬元，吳不理會，全案移送法務部行政執行署屏東分署執行，分署受理後，發現吳因酒駕7次入監服刑，清查發現吳還有存款、不動產，隨即扣存封房後，吳在獄中來信，有足夠的存款可以繳納罰鍰，分署徵得該筆18萬元拒測罰單。
屏東分署指出，枋寮鄉吳姓男子2020年8月，在佳冬鄉開車被警攔查，拒絕酒測遭罰18萬元，吳不理會，案件移送屏東分署執行。分署今年4月受理，吳在警方舉發通知單開出後不久，即因之前多次酒駕被判刑確定入獄服刑，發現吳男名下有存款與不動產，分署核發執行命令扣押存款並查封50坪透天厝。
分屬囑託監所通知吳男，分署已發動執行程序，吳收到通知後從獄中來信，他在特定金融機構有足夠的存款可繳納罰鍰，分署隨即迅速收取吳所述銀行存款，撤銷其他金融機構扣押，並發函地政事務所塗銷透天厝查封登記，在收案後短短一個多月內，成功為國庫順利徵起該筆18萬元拒測罰單。
根據法院判決，吳近10年間在林邊知名海產店喝啤酒，酒後騎車、開車，屢屢違反交通規則，紅燈右轉、沒戴安全帽、未二段式左轉，或因行車搖晃且忽快忽慢而被警察攔查，雖未肇事，但酒測值最高達0.68毫克，酒駕多達7次，曾被易科罰金，但因次數過多，因累犯被判處須入監服刑。
屏東分署表示，案件一旦移送，執行程序並不會因為義務人入監服刑而停止，呼籲當事人不要心存僥倖，如果義務人名下有車輛、股票、租金、船舶等財產，分署也一定會依法執行到底。尤其是酒駕案件，縱使義務人並未肇事造成傷亡，為響應酒駕零容忍並減少公共危險，分署還是會繼續強力執行以貫徹交通正義，共同保障用路人安全。
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