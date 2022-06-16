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徐巧芯揪1帳號上班推文 法院科員懲戒申誡2次

中央社／ 台北16日電

台北市議員徐巧芯。聯合報系記者楊正海／攝影
台北市議員徐巧芯。聯合報系記者楊正海／攝影
台北市政府網軍案延燒，議員徐巧芯揭露，有網友抓到有公務員用bryant780417帳號在上班時間推文。廉政署查出為地院政風室陳姓科員。司法院政風處今天決議記申誡2次。

國民黨台北巿議員徐巧芯昨天陸續在議會及臉書貼文指出，有網友發現帳號bryant780417多次在上班時間利用北市府的IP進行政治性推文，且內容大多非常離譜，像是要政治立場不同的人吃屎，甚至還有更多不堪入目內容，應調查懲處。

案經廉政署查出，此人身分為新北地方法院政風室陳姓科員，將案件發交司法院政風處查處，發現他從去年4月至昨天為止，利用「bryant780417」PTT帳號，於上班時間發文數共計2478則，部分有政治性、情緒性發文，未使用公務電腦發文，均用個人手機發文。

司法院政風處今天召開考績會審議陳男違失案，認定他於上班時間從事非公務行為，具有行政責任，決議懲處記申誡2次。

司法院 徐巧芯

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