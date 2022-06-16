斗南鎮農會2派人馬槓上在農會爆衝突 互相按鈴控告

雲林縣斗南鎮農會兩派人馬為爭奪總幹事職務，互相槓上到法院按鈴控告對方，原總幹事張燕蓉被雲林地方法院及縣政府認定與農會總幹事委任關係不存在，縣農會派代改革派盧瓊枝擔任代理總幹事，今早10點就任卻被當權派擋在門口引爆衝突。

當權派自行選出的理事長張世民昨天到地檢署按鈴控告縣農會總幹事簡明欽涉嫌圖利罪，張世民表示，因盧瓊枝原為斗南鎮公所社會課課長，但迅速離職接任代理總幹事，疑原先就串通好，且農會總幹事即便出缺，也應由農會內部員工代理，質疑縣農會指派盧瓊枝涉嫌圖利。

盧瓊枝則說，公所職務服務至6月14日，15日10點申請離職證明，10點30分縣農會才發派代、收離職證明，刑法第131條圖利罪須「以公務員身分為前提」，但擔任代理總幹事期間，早已不具公務員身分，故不構成圖利罪，一切合法。今早被擋在農會外，無法進入秘書室辦理就職，已依強制罪罪名到法院按鈴申告阻止報到程序的職員。

原總幹事張燕蓉說，「張燕蓉與斗南鎮農會總幹事委任關係」仍在上訴中，在最高法院審理結果出來之前，她都還是合法總幹事，且雲林縣農會僅依雲林縣政府指示，無視行政院農業委員會111年6月13日函文「斗南鎮農會第19屆總幹事職務並無出缺」，今天仍強行派代盧瓊枝至斗南鎮農會欲代理總幹事。