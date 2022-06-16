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女粉絲涉5次闖進林凡家 辯稱不懂台灣文化開鐵門送禮

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

女歌手林凡提告女粉絲蔡姓女子，5度闖進家中鐵門侵入庭院，涉犯侵入住宅罪。士林地方法院今開庭審理，蔡女否認犯行，辯稱不懂台灣文化，在美國會開鐵門把禮物放在門口。今辯論終結，7月14日下午4時宣判。

加利福尼亞大學洛杉磯分校UCLA博士蔡女被控，2019年7月18日、24日，同年8月11日、25日、27日等5日，未經林凡和林凡母親同意，無故開啟房屋及附連圍繞庭院的鐵門，侵入林凡家中庭院，遭檢方依5次侵入住宅罪嫌起訴。

今天士院勘驗涉嫌第5次侵入林凡家的監視器畫面，蔡女開車到林凡家外，拿著物品下車，打算開鐵門進入，但見門上鎖，就把物品放在門外。蔡女稱，這盒物品是肉桂捲麵包，沒有進去林凡家。她透過通譯表示，不懂台灣文化，住在美國時會打鐵門打開，放禮物在門口，不知道這行為犯罪，這不構成犯罪，事發後道歉，但林凡不願和解。

蔡女表示，2015年林凡向她訴說父親親生病，給她家中地址，2018年她和林凡因工作同時在上海，她有請林凡安排表演活動位置，隔天2人還一起在咖啡廳喝咖啡，林凡從未警告她別送禮物。

蔡女強調，她與林凡是多年朋友，不知為何她會提告，請求判處無罪。林母今天和律師一同出庭，告訴代理人表示，林凡希望蔡女別再上門，但蔡女未同意，和解破局，蔡女未道歉無悔意，且反控林凡說謊，建請法院依法量刑。全案辯論終結，法官諭知今年7月14日下午4時宣判。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

咖啡廳 美國 洛杉磯

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