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民進黨提名台南市議員參選人黄肇輝遭控賄選 檢不起訴
台南市民進黨議員參選人黄肇輝下午聲明表示，市議員黨內初選時「辦鳳梨公益活動卻事後遭人檢舉」，月初中央黨部宣布簽結8日公告提名，台南地檢署也公告偵查終結不起訴。
「清白證明永遠不會來得太晚。」黄肇輝表示，這麼勞師動眾檢舉如今塵埃落定，可專心準備下一階段大選。也希望當時企業以及鄉親幫助農民的熱情，不會受到檢舉影響而熄滅，也希望這消息給支持者信心。
黄肇輝表示，角逐永康區議員提名黨內初選通過獲黨推薦，但遭指控競選結合農產議題，協助企業發放向農會認購的「中小果鳳梨」疑似賄選，讓不少參加民眾與支持者感到錯愕。
黄肇輝表示，永康警分局及市調處、中央黨部都接獲檢舉。不過從黨中央到地檢署的不起訴證明了自己的清白。
他參與選舉相當坦蕩，不走旁門左道，一心只想透過民意代表服務，讓政治更清明與社會更溫馨。即便面對檢舉像是打了兩次初選，但也不改初衷；選舉環境需共同維護，希望選戰回到最初本質，讓選區變得更好。
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