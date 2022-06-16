民進黨提名台南市議員參選人黄肇輝遭控賄選 檢不起訴

台南市民進黨議員參選人黄肇輝下午聲明表示，市議員黨內初選時「辦鳳梨公益活動卻事後遭人檢舉」，月初中央黨部宣布簽結8日公告提名，台南地檢署也公告偵查終結不起訴。

「清白證明永遠不會來得太晚。」黄肇輝表示，這麼勞師動眾檢舉如今塵埃落定，可專心準備下一階段大選。也希望當時企業以及鄉親幫助農民的熱情，不會受到檢舉影響而熄滅，也希望這消息給支持者信心。

黄肇輝表示，角逐永康區議員提名黨內初選通過獲黨推薦，但遭指控競選結合農產議題，協助企業發放向農會認購的「中小果鳳梨」疑似賄選，讓不少參加民眾與支持者感到錯愕。

黄肇輝表示，永康警分局及市調處、中央黨部都接獲檢舉。不過從黨中央到地檢署的不起訴證明了自己的清白。