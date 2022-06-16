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台語詞曲作家擅拿歌抵債 背信罪判刑5月確定

中央社／ 台北16日電

台語詞曲作家楊姓男子涉與人共組公司經營詞曲授權，卻擅自將歌曲著作財產權用於擔保個人借貸，甚至讓渡給債主。二審今天依背信罪，判楊男5個月，得易科罰金，全案確定。

二審台灣高等法院判決指出，楊延壽為詞曲作曲家，與王姓女子因合作詞曲及發行專輯而相識，2人於民國105 年7月間合資設立公司，由楊男以其所創作的808首歌曲技術作價出資新台幣2828萬元，並擔任董事，王女以現金出資60萬元，擔任董事長。

判決指出，楊男違背董事任務，在106年4月底向某業者借款300萬元，並擅自將公司歌曲為擔保抵押，並在半年後，因無法償還借款，擅自將公司歌曲著作財產權讓渡給業者，而獲得免除個人借款債務300萬元的不法利益，明顯損害公司。

一審依背信罪，判楊男5月徒刑，得易科罰金，案經上訴，由二審審理。

二審今天考量，楊男於事後坦承犯行的犯罪後態度等，仍依背信罪判處5月徒刑，得易科罰金，但考量楊男行為獲得免還300萬元借款債務，這筆錢應屬於犯罪所得，因此諭知300萬元追繳沒收。全案確定。

債務 台灣高等法院 台語

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