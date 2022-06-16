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竹市縱火案犯嫌妹妹是射箭國手好姊妹 原訂今年完婚卻葬生火窟

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逆子縱火燒死8家人 長媳妹妹崩潰痛喊：會判他死刑嗎？

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市副市長沈慧虹（左）抱著輪胎行大媳婦的妹妹不斷安慰。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市副市長沈慧虹（左）抱著輪胎行大媳婦的妹妹不斷安慰。記者巫鴻瑋／攝影

新竹市正義輪胎行遭自家人縱火燒死8口，副市長沈慧虹下午4時許趕來靈堂慰問，希望給予家屬更多協助及關心，大媳婦的妹妹更是情緒潰堤抱著沈慧虹痛哭，慟喊「會判他（陳嫌）死刑嗎？」

沈慧虹眼眶泛淚抱著大媳婦的妹妹，不斷安慰拍著她的背，並說著「妳的痛我們都懂」，妹妹則是情緒潰堤、語氣顫抖不斷問著「會判他（陳嫌）死刑嗎」，沈慧虹安慰她「別怕，那是法律的事，我們先處理好家人的後事，讓祂們安心地走」。

大媳婦的妹妹在殯儀館前哭倒在沈慧虹懷中，沈慧虹希望她要堅強，並說市政府會幫著你們「有什麼需要就跟我們說」，同時沈也指示民政處除了關心家屬情緒，給予安慰，也要全力協助家裡辦好後事。

市府表示，社會處社工已於第一時間關懷家屬並協助緊急安置，將全力協助喪葬事宜，並提供死亡救助每人20萬元；後續也將協助家屬穩定身心狀態及後續生活，並且依需求提供心理諮商、安置租屋或福利身分及補助的申請，陪伴家屬度過難關。

沈慧虹 媳婦 死刑

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