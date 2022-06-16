短裙女秘書趴睡遭色保全偷拍 僅傳給1人不算散布判無罪

台中陳姓保全見公司1名女秘書穿短裙中午趴在桌上午休，竟起色心拿手機偷拍她裙底，自己看還不夠又傳給同事分享，對方認為不妥向副總報告才曝光；法院審酌，陳僅傳給1人不構成「散布」，被訴散布竊錄之身體隱私部位內容部分判無罪，另偷拍裙底經和女子和解撤告不受理，可上訴。

檢警調查，陳男去年4月28日下午在公司辦公室，拿著手機趁女子趴在桌上睡覺時偷拍她裙底，後來又涉嫌將私密照傳給另一名同為保全的蔡姓同事，因蔡認為不妥向公司副總報告，經內部調閱監視器後曝光。

檢警當時搜索陳，並在他手機裡發現偷拍照片、LINE對話等，而陳除了被依法送辦也遭公司解僱，檢方則依竊錄身體隱私部位罪嫌、散布竊錄之身體隱私部位內容罪嫌起訴他。

審理時，陳不否認有偷拍女員工私密照並傳給蔡男，但堅決否認有散布，辯稱只有傳給蔡男1人，沒有再傳給其他人，應該不構成散布；陳的辯護人也說，陳偷拍後僅傳給蔡，並未將照片散布於眾，使不特定人或特定多數人得以見聞，應不構成散布行為。

台中地院指出，刑法第315條之2第3項之散布無故竊錄之內容罪，所指「散布」是指散發傳布於公眾之意，而根據陳、蔡間LINE訊息，僅能證明他有傳給蔡1人，而非散布到實體公布欄，或由多數人組成的通訊軟體群組、網路社群等，難構成「散布」行為。