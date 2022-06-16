網軍職場版？女子遭控用24帳號出征口罩國家隊不起訴
新北市一間口罩國家隊廠商，去年懷疑一名曹姓女子因求職不成，竟動用24個Google及臉書帳號在網路上散布對公司不利的留言，怒告曹女涉嫌加重誹謗。台北地檢署經勘驗曹女手機，發現她雖握有8個Google帳號及3個臉書帳號，但均非留言攻擊該公司的帳號，認為該公司不能僅憑臆測提告，將曹女不起訴。
去年6月5日，曹女在臉書社團「深坑大小事」中，發文抱怨自己應徵時，該口罩國家隊公司一下說缺晚班，一下說需要早班人力，自己表示都願意配合，不料最後報到時才被告知不缺人，令她傻眼。該發文底下也引來部分網友留言「已經好幾位都被耍了」、「這間公司太差勁」、「疫情賺錢多了所以目中無人」。
除曹女發文及網友留言外，該公司還發現在Google評論中，公司也出現不少負評留言，例如「服務態度差」、「品質真的爛到爆」等，經統計懷疑曹女挾怨報復，當起網軍操控19個臉書帳號及5個Google帳號，製造足以貶損公司信譽的網路輿論。
曹女到案後，供稱確實有在臉書上抱怨求職經過，但自己擁有的3個臉書帳號，都不是對方公司懷疑的那幾個帳號。檢察官同時當庭勘驗曹女手機，雖然發現曹女雖有8個Google帳號，卻也與口罩商懷疑的不同，無法證明曹女當網軍發起輿論攻擊。而曹女原發文係依自身經驗做出評論，縱使尖酸刻薄，也屬言論自由範疇，因此將她不起訴。
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