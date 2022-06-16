阿北酒駕騎不穩辯內急 稱「1杯又變3瓶」桃警搖頭上銬

桃園市一名男子昨晚騎電動車，行進時搖逛不穩，被警方攔下盤查後否認喝酒，但接著又2度改口，從1杯變3瓶，最後測出酒測值0.68毫克，讓員警無奈直搖頭，依公共危險罪嫌移送法辦，並勸他多顧身體。

桃園警分局指出，桃園交通中隊警員吳奇祐昨天17時許巡邏，發現一名電動車騎士行進間搖晃不穩，便將他攔下盤查，該陳姓男子（58歲）表示自己沒喝酒，只是因為「想上大號」所以騎得比較急。

員警聞到他身上有酒味，再次追問，陳男才改口跟朋友喝了一杯啤酒。

隨後支援警力帶著酒測器趕到。陳男吐氣後，酒測值竟高達每公升0.68毫克，讓他也嚇了一跳，再次改口，說自己剛剛去務農，因天氣炎熱喝了3瓶啤酒，休息1個多小時後，以為酒退了才要返家，沒想到數值這麼高。

員警依法將陳上銬，並勸他勿酒後駕車，且飲酒過多會引響肝腎功能，為自己著想還是少喝為妙，全案依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。