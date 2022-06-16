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女會計狂吞公司333萬想高獲利投資 遭詐血本無歸下場慘

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中某加油站公司的蔡姓女會計誤信詐騙集團，貪圖對方謊稱有高獲利投資機會，就趁職務之便把客戶加油款333萬多元全放進自己口袋，未料砸錢後才知被騙導致血本無歸，後續公司發現資金短少才曝光，蔡犯後全部坦承，法院以她無前科等，依業務侵占罪判她1年10月，可上訴。

檢警調查，蔡女負責收受客戶給付公司款項，去年8月18日至25日間，竟連續侵占了3筆收受的油款、加油站營業所得，都沒有依規定將錢匯入銀行帳戶，前後一共將高達333萬9000多元放進自己口袋。

後來經公司發現款項大量短缺，下令清查才驚覺竟遭自家人動手腳；而蔡女在警詢、偵查時審理時均坦承不諱，並有加油站公司指認證述、油款明細及營業現金統計表等證據，蔡女也在東窗事發後離職。

法院認為，蔡女雖然陸續侵占3筆款項，但應是基於同一犯意，在密切時間接連利用職務機會侵占，應以接續犯論為一罪。

法院也審酌，蔡女是因貪圖詐騙集團謊稱的高額投資獲利話術，才以職務之便擅自挪用公司333萬多元，打算要自行投資所用，未料遭詐血本無歸，也造成加油站公司財產損失。

但法院也考量蔡女沒有前科，犯後均坦承，目前也已經和加油站公司達成和解等，依業務侵占罪判她有期徒刑1年10月，緩刑5年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

詐騙集團

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