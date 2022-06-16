刷油漆讓52萬元食品染臭味？ 食品廠證據不足求償敗訴
高雄大樹區一間豆皮加工廠認為隔壁機械製造廠進行防漏膠粉刷，因氣味逸散導致廠內豆類加工食品沾染異味，遭退貨損失逾52萬元，提告求償。為查證氣味逸散一事，法官還特地到場勘驗，綜合各項證據，都不足證明食品沾染異味與機械廠粉刷有關，因此法院判豆皮廠敗訴。
判決書指出，豆皮廠業者隔壁的機械廠前年1月20日進行防漏膠粉刷，散發出含有甲苯、二甲苯等揮發性有機物，具毒性對人體有害，還產生刺鼻臭味，卻在粉刷後未保持通風，廠房門窗緊閉，而讓氣味逸散到豆皮廠內，造成豆類加工食品沾染刺鼻異味。
因豆皮廠客戶陸續以食品有油漆氣味為由要求退貨，導致被油漆味汙染的食品無法販售，遭退貨總金額達52萬250元，且退貨單據上都記載退貨原因為產品有油漆異味，因此對機械廠提告求償。
機械廠業者反駁，作業只是針對部分剝落處進行補強，塗料使用量不多，且粉刷時間僅1個多小時，不可能有逸散到隔壁豆皮廠，且退貨單據及豆皮廠商書面陳述，只是個人意見，無法證明遭退貨的食品，確實有沾染防漏膠氣味。
經查，退貨產品有異味原因很多，可能是製作、運送或儲存過程中所沾染；豆皮廠放置豆皮產品等待包裝區域的地板，有新舊色澤的落差，雖業者自稱，2019年承租起就未再粉刷，但地板卻有部分區塊有新粉刷色澤。
另兩間廠房共同水泥牆，重疊約15公分，內側為防火棉填充，接縫處有防漏膠，法官到豆皮廠包裝間勘驗，可聞到濃濃豆製品氣味，但到隔壁機械廠相對位置，卻無法聞到廠房內所散發出豆皮製品氣味，認為共同壁存有隔絕氣味的作用。
綜合相關證據，都不足以證明食品是受機械廠粉刷的防漏膠油漆氣味所汙染，因此，地院判豆皮廠敗訴，全案仍可上訴。
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