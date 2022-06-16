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中警6月起加倍稽查噪音車 今年33場抓131輛違規車

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

改裝車輛的噪音擾人，台中市警局交通大隊與監理站、環保局每月都會舉辦6至8場的聯合稽查，今年截至5月為止，已執行33場次，攔查280輛汽、機車，其中不合格計131輛，依法告發，舉發率為46.78%。交大提醒，從6月起，每月將再增加6場，等於是每月會有12場至14場，比起之前每月6至8場，強度加倍，希望還給民眾安靜生活空間。

台中市警局交通大隊表示，經市警局協調環境保護局，從今年6月起，除原每月「環、警、監聯合稽查工作」既定場次執行外，每月再增加6場次，等於每月將會有12至14場次，由各分局所轄區域分區執行，加強執法作為，今年1月1日至5月31日執行33場次，攔查280輛，其中不合格計131輛。

交大表示，另外責由各分局利用一般勤務時段，針對改裝噪音車輛錄影蒐證後，上傳行政院環境保護署噪音車檢舉網站，由環保機關檢視蒐證資料認定是否需召回臨時檢驗，今年1月1日至5月31日迄今計通報1643件，改裝噪音車輛明顯改善。

交大說，民眾如有發現噪音車輛，也可多加利用環保署的噪音車輛檢舉網站通報，使環保局檢視資料後，依權責通知車主至指定地點接受檢測，共同營造寧靜居住環境。

交大呼籲，市民勿擅自改裝車輛或超速行駛致遭取締，警方將持續執行取締噪音、改裝車輛專案勤務，並與監理、環保機關執行聯合稽查，針對民眾陳情噪音熱點加強巡邏、大重機巡守、威力掃蕩及取締，讓噪音車輛在台中無所遁形。

台中市警局從6月起增加監、警、環聯合稽查場次，加強稽查改裝車與噪音車。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局從6月起增加監、警、環聯合稽查場次，加強稽查改裝車與噪音車。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局從6月起增加監、警、環聯合稽查場次，加強稽查改裝車與噪音車。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局從6月起增加監、警、環聯合稽查場次，加強稽查改裝車與噪音車。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局從6月起增加監、警、環聯合稽查場次，加強稽查改裝車與噪音車。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局從6月起增加監、警、環聯合稽查場次，加強稽查改裝車與噪音車。圖／台中市警局交通大隊提供

噪音 交大 台中市

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