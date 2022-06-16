總統投票日宣傳罷免韓國瑜 網友挨罰50萬打官司也輸了

陳姓男子前年總統大選投票日凌晨在臉書分享有「公民割草行動罷韓大遊行」的宣傳照片，留言希望大家好好投票，守護台灣光復高雄，被好友檢舉違反總統副總統選舉罷免法，中央選舉委員會裁罰50萬元，他不服提告抗罰，台北高等行政法院判陳敗訴，仍要罰款，可上訴。

2020年1月11日是總統副總統選舉投票日，陳在臉書設定限朋友有閱覽權限，分享有「公民割草行動罷韓大遊行」、「火大割草，光復高雄」等宣傳罷免活動的照片，並留言「請大家好好投票啊！請大家好好投票啊！請大家好好投票啊！雙殺，讓我們的市長回來吧，我對顏色沒有特別的偏好，但這個人真的太扯了」等語，並標註「守護台灣光復高雄」、「市長回來後就是我們高雄人的事了」。

中選會接獲檢舉，認定陳違反總統副總統選罷法規定，裁罰50萬元罰鍰；陳提告主張，選罷法中「助選」是幫助特定候選人當選之意，而他的貼文沒有替特定某位候選人助選，認為中選會裁罰違反處罰法定原則、行政自我拘束原則，請求法院撤銷處分。

中選會認為依據社會通念，陳宣傳罷免的行為，是對時任總統候選人韓國瑜的負面宣傳，有讓讀者認為幫忙其他候選人正面助選之意，才被檢舉，認為貼文確實違反選罷法，裁罰沒有違誤。

法院指出，根據陳的貼文的時間、文字內容綜合觀察，確實蘊含貶抑韓國瑜，強烈暗示閱覽貼文者投票給其他候選人，並表達期待韓國瑜落選總統後，能罷免當時是高雄市長的韓，中選會裁罰沒有違誤。