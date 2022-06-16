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恐怖前夫揚言「把妳全部毀掉」 一把火燒毀前妻衣服

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中江姓男子和前妻離婚後仍心有不甘，又認為對方曾外遇揚言燒掉她衣服，還傳訊說「你愛哪騷哪騷去」、「把你全部毀掉」，隨後真的一把火引燃，但因火勢猛烈江嚇到拿蓮蓬頭撲滅，前妻回家見整堆燒毀衣物當場傻眼，法院認為江危害安全秩序，依放火罪判他1年4月，可上訴。

檢警調查，江男2020年7月23日先是傳LINE恐嚇要燒光前妻的衣服，當天一早6點多又跑到她的租屋處，把臥室內衣物全部搬到廁所再用打火機點燃，火勢迅速延燒造成3樓浴廁燒焦、燻黑，江擔心一發不可收拾，這才趕緊拿蓮蓬頭灑水，並經房客以滅火器自救才未釀成災。

審理時，江男大致坦承，並有消防局火場調查報告、LINE對話紀錄及現場照片佐證，但他也辯稱說，自己當時只想要燒毀前妻的衣服，所以才全部拿去廁所淋浴間燒，主要是考量比較好熄火，也不會燒到其他東西。

江男還說，他用打火機點燃後衣服就燒起來，後來覺得火勢太大才用蓮蓬頭灑水，滅到一半時另名房客就拿滅火器進來，自己確認火勢熄滅後才離開。

江男的前妻說，當天接到江男電話懷疑她外遇，還揚言要燒衣服並傳送堆放在淋浴間的照片，趕緊回家就看到成堆衣服都被燒毀；法院勘驗2人對話也發現，江曾傳「我現在就燒光你所有衣服，把你全部毀掉」、「信不信我燒給你看」。

法院認為，江男僅因對前妻不滿，不用和平方式處理，反而放火燒毀她衣服，導致火勢延燒至3樓臥室、衣帽間都被燻黑，無視公眾及他人財產安全，嚴重危害社會生活秩序，依放火罪判他有期徒刑1年4月。

江男懷疑前妻外遇，傳訊揚言要把她毀掉，還一把火燒毀對方衣服。示意圖。圖／ingimage
江男懷疑前妻外遇，傳訊揚言要把她毀掉，還一把火燒毀對方衣服。示意圖。圖／ingimage

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