淡水刑警帶胞兄藉勢藉端勒索60萬 貪汙等罪判刑12年2月
淡水警分局刑警蔡至恩和胞兄蔡至儒，涉嫌藉勢藉端勒索當事人60萬元，全程被錄音檢舉，兄弟均否認貪汙，辯稱辦案積極認真、好奇當事人長相，才會在警局以外地點見面。士林地方法院今宣判，依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，蔡至恩應執行12年2月徒刑，褫奪公權6年；蔡至儒處6年徒刑，褫奪公權3年。
士林地院今宣判，蔡至恩犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，處11年6月徒刑，褫奪公權6年，偽造文書罪處1年6月，應執行12年2月，犯罪所得10萬元沒收或追徵其價額。蔡至儒犯非公務員與公務員藉勢藉端勒索財物罪，處6年徒刑，褫奪公權3年。
蔡至恩兩兄弟遭羈押看守所，蔡至恩每次出庭都整理好髮型，謹慎面對官司。蔡僅坦承偽造文書、洩漏國防以外機密罪，因在家吃飯大嘴巴向胞兄洩漏許男案件，但堅決否認十年以上重罪貪汙藉勢藉端勒索財物罪。
蔡辯稱，到許男家找人是因為自己辦案積極認真，另在超商外，從頭到為沒講過「6」這個數字，都是許男說的。胞兄則辯稱，因為管理員指引，就跟蔡著搭電梯上樓到許家外，後來因好奇許男長相才會在超商巧遇。
檢方論告，蔡未依規定受理妨害性自主報案，連傷害案都未成案，違法查詢許男個資，去年5月7日穿著刑警背心，帶著胞兄到許男住處，告知管理員有搜索票，因沒人應門離去；當晚約許男在超商外，蔡稱大事化小「一口價6（即60萬元）」胞兄稱會幫消案，許男當場領錢交出10萬元，建請從重量刑。
起訴指出，淡水分局偵查隊刑警蔡至恩，去年4月間值班受理許男挨告的性騷擾案件，告訴人未提出傷害告訴，用傷害案製作調查筆錄，卻未立案調查；隨後發文給健身房調取會員資料，違法取得許男個資。
蔡洩漏此刑案內容給胞兄，去年5月17日晚上9時許，蔡穿著刑警背心帶著胞兄到許男住處按電鈴，因無人開門離去。當晚兄弟倆聯繫許男和許妻，由蔡至恩約許男到淡水某超商見面，蔡涉嫌帶著胞兄到場，以他擔任警察，偵辦尚未立案許男涉妨害性自主案件的權勢與事端，勒索60萬元，當場收下10萬元，談妥「一口價6（即60萬元）」並約在台南市議會會面。胞兄在隔日又到許男公司錢討11萬2千元。許男在超商外持手機錄下對話，向議員檢舉踢爆此案。
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