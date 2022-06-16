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吃薑母鴨、麻油雞還喝「5碗湯」 她酒駕撞車判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林姓女子自稱又吃薑母鴨、又吃麻油雞，還喝了5碗湯，沒等酒精代謝，即騎機車回家，途中撞車，警方施酒測，酒測值每公升0.30毫克，移送法辦；台北地院審理，依公共危險罪判她有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

2021年11月25日晚間，28歲的林姓女子在台北市吳興街與人聚餐，飲用薑母鴨、麻油雞等食物，她供稱自己喝了5碗湯。

檢察官指控，林女沒有等到體內的酒精成分代謝完畢，隨即騎乘機車上路，返回新北市新店區的住處，當天晚上11時10分，林女因反應變慢，與陳姓駕駛發生車禍。

警方獲報前往處理，對林姓女子施以酒測，測得酒精濃度每公升0.30毫克，新店分局將她移送法辦，檢察官聲請簡易判決處刑。

判決指出，林女服用酒類執意騎車上路，危及公眾安全，枉顧路人生命，不過，她坦承犯行，犯後態度尚佳，審酌她酒駕動機、手段、判林女有期徒刑2月，諭知得易科罰金的標準，可以上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北地院審理，依公共危險罪判她有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
台北地院審理，依公共危險罪判她有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

酒精 酒測

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