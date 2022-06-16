揭露業配新聞內幕遭開除 記者告贏中國時報判復職

中國時報記者陳志東在部落格發表「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」文章揭露置入性新聞嚴重性，中時以他連續曠職3日、對外散布不當言論為由免職。陳不服提確認僱傭關係存在訴訟，一、二審皆判確認雙方僱傭關係存在，中時須按月給付5萬餘元薪資給陳，直至復職日止，最高法院駁回上訴，全案確定。

陳志東2009年7月開始擔任中時影視生活中心組記者，因陳姓副總編輯長期、多次羞辱下屬，他2017年4月11日表示抗議，但副總大發雷霆，要陳進公司說明，否則處分。陳表示因隔天已有約訪，無法進公司，但副總不睬，事後他遭記大過、調職。

2017年5月18日，陳志東在部落格「烏雲也美麗」發表「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」一文，同日郵件和發稿權限遭取消，因中時不同意恢復陳記者職務，事後以陳自同年5月31日起連續曠職3日、對外散布不當言論將他免職。

陳提訴訟關係存在訴訟，一審判陳勝訴；中時上訴，二審認為，中時將陳調職看不出是基於培訓多元人力的企業經營需求，且中時也沒證明有何因永續發展、事業發展方向及面對外部競爭而必須調職。

二審檢視副總LINE群組中的言論，包括「我把辦公室B2這層當作我的勢力範圍，…反正這中心誰死，我就死，基本上你們要我死，我會先讓你們死…我現在要求集體作業 ，…但他X的我就是要大家數字一直上升，認證率也要變高，我會再警告每個我管的單位，我每天都會問進度，問到你脫水為止」、「你沒進來我就要知道你在幹嘛，比開計程車還自由是怎樣」，認為有許多火爆、情緒性言論。

二審指出，雇主若為維持經營秩序必須調職違反紀律者，但方式不可超過必要程度，副總情緒化管理、對陳的上班時間、請假方式與先前不同的額外要求，而陳反應平和且持續工作，難認調職符合相當性原則。

另法院認為中時認定陳志東曠職沒有依據，中時依勞基法終止勞動契約不合法，因僱傭契約未經合法終止，陳志東主觀上也無去職之意，陳請求恢復發稿權限、以電子郵件寄發稿單，中時明顯拒絕受領勞務。