貪警助嫌坑百萬贓款花2萬判8年半不服 告發對方涉圖利

高雄市苓雅警分局前刑事小隊長陳建宏，7年前偵辦一起恐嚇取財案，卻涉嫌與容姓嫌犯暗槓贓款100萬元，其中陳再A走47萬元，陳男事後雖吐回45萬，仍被依貪汙罪重判8年半定讞，工作也丟了，他不服，事後請律師向高雄高分院告發容涉圖利，容男被檢方列為共犯，今依貪汙治罪條例將容男起訴。

判決指出，容姓男子2015年9月間以虛構的黑道人士，向任職的菸酒公司曾姓負責人勒索，共計得手1226萬8000元，容食髓知味，去年10月又獅子大開口要求3000萬元，被害人察覺有異，向警方報案，由陳建宏及王姓偵查佐負責偵辦。

員警懷疑容涉有重嫌，趁他出面取款時逮捕，但只取回120萬元贓款，因與1226萬多元差距太大，陳隔天向容說，「你把剩餘的錢交出來， 對刑期較有利」、「會讓你留100萬元，如果以後被關可以當安家費，不要讓你做白工」，讓對方同意交出其餘贓款。

後來陳男與其他員警押容男到住處，在容母房間天花板取得1000萬元贓款，陳男卻趁其他員警在客廳點鈔時，將容叫進房間，對容下指導棋，由容拿走其中的100萬元，再請容妻進房用背包裝錢帶至電腦房收好。

警方點鈔只查扣900萬元贓款，陳建宏為了怕贓款為整數，引起清點同仁起疑，還從暗槓的100萬元中，拿出2000元混入搜出的贓款中，最後剩餘的99萬8000元，則由容男成功暗槓。

但檢方當晚聲押容男獲准後，陳建宏折返現場，以幫忙委任律師為由，向容妻拿走47萬7000元，由於檢方持續追查其他贓款下落，容妻為了和曾姓被害人和解，尋求輕判機會，請容男的律師向陳男取回款項，但陳已花掉2萬7000元，只返還45萬元給律師。

沒多久，陳男就遭人到調查局檢舉「暗槓」贓款，全案才曝光，陳男歷次審判都不認罪，堅稱遭誣陷，但法院均不採信，最後被判刑8年6月定讞，已入監服刑，警察工作也丟了。