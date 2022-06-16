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批教育高中生「守貞」錯了嗎？宗教團體告不贏政治團體
政治團體、台灣青年民主協會批宗教團體、星沙社會福利基金會教育高中生守貞不適當，星沙控告協會理事長張育萌誹謗，檢察官處分張不起訴，星沙聲請交付審判；台北地院認為，張的主張為可受公評，駁回聲請。
星沙先告張育萌加重誹謗罪不起訴，聲請再議又被駁回，星沙不服司法處分，認為基金會名譽因張而受害，再向法院聲請交付審判。
星沙指出，他們在台南市德光高中等學校進行教育課程，致力「等到結婚」、「拒絕色情」、「鼓勵結婚生育」，未強迫高中生守貞，張育萌卻於2021年4月9日上網評論基金會「正課時間上守貞教育」、「德光高中還發守貞卡」。
星沙說，授課費是家長會資助，張育萌蔑稱是向教育部申請，張還向教育部國教署投訴，造成基金會聘雇人員15個家庭生計發生困難，張犯加重誹謗罪。
法官調查，張育萌的評論多次強調星沙傳授「守貞沒有錯，但強迫進行守貞教育就是違法」，張要求教育部徹查以避免學生被迫接受守貞教育，攸關公共利益，屬於可受公評之事。
裁定指出，張育萌接受偵查時辯稱，他收到德光高中「拔釘社」以IG私訊後，查閱德光高中的課表，又查了論文數據才發表評論，張確信所指摘的是事實，也發函教育部依「教育基本法」、「性別平等教育法」審查這個事件，可推認張育萌是出於善意而評論。
法官認為，張育萌不是以毀損星沙基金會的名譽為評論，星沙進行的課程與學生權益有關，星沙應有更大容忍度。
裁定還說，星沙基金會所辦理的課程是由輔仁大學生命倫理研究中心所設計，參考書目包含聖經在內，可見星沙教的課程包含宗教色彩，張育萌指星沙是宗教團體，也沒有背離事實，張育萌不犯誹謗罪。
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