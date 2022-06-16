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漁船遇劫！中國大陸籍籍船長命傭兵殺4海盜 更審逆轉僅認殺1人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的中國大陸籍船長汪峰裕，被控下令船上武裝保全槍殺4名落海的海盜，被高雄高分院判處26年徒刑，經最高法院撤銷發回，今高雄高分院更一審宣判，合議庭認為3名海盜為保全所殺，最後1人才聽到汪指示「開槍，開槍」，撤銷改判13年，刑期大減為原審的一半。

汪峰裕是中國大陸浙江人，受高雄某漁業公司聘雇後擔任大副及代理船長，2012年7月間，漁船停靠斯里蘭卡首都可倫坡補給，雇用2名武裝保全攜帶槍械上船。

2012年9月29日，屏新101號在索馬利亞首都外海作業，碰到海盜騷擾，但海盜所乘的木頭船遭其他漁船撞翻，船上4名海盜落水，舉雙手求救，汪峰裕被控指示2名傭兵對著海裡的海盜開槍，4名海盜在汪洋中彈身亡。

當時船上有其他船員拍下這段過程，這段槍殺海盜的影片也在網路流傳，汪在2020年8月22日靠泊高雄港時，因通緝犯身分被海巡署逮捕，高雄地檢署調查後，依殺人罪將汪峰裕起訴。

高雄地方法院一審時，汪雖否認指示傭兵槍擊，影像卻拍到流利中文說「開槍，開槍」，汪是船長，高雄地院法官認定船上僅他有權下令開槍，因背負4條人命，依4條殺人罪，判刑26年，他不服上訴，高雄高分院駁回汪的上訴。

去年8月最高法院宣判，最高院認為開槍殺落水海盜，是汪下令或保全個人所為，都有待進一步釐清，撤銷原判決發回高雄高分院。

今高雄高分院更一審宣判，合議庭勘驗事發影片，認為前3名遭槍殺的落水海盜，為船上武裝保全所殺，直到第4人遭槍殺時，才聽到中文「開槍」，因此認定汪僅指示殺1人，撤銷原審判決，改依1殺人罪，判刑13年。可上訴。

汪峰裕目前在押，多次搬出家人求情，尋求具保停押，但法官認為他觸犯殺人重罪，且曾任船長，熟悉兩岸船務運作，擔心他會逃亡，因此均裁定續押至今。

汪峰裕下令槍殺海盜的影片，最後經人輾轉上傳至YouTube，全案才曝光。圖／取自YouTube
汪峰裕下令槍殺海盜的影片，最後經人輾轉上傳至YouTube，全案才曝光。圖／取自YouTube

保全 殺人

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