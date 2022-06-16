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提高嗓門跟警察大聲說話「我配合你喔」 裁罰3千元
台北市李姓男子遇警察前來處理糾紛，拉高嗓門說「有什麼事情要留」、「我們現在是跟你配合喔，長官」，依社會秩序維護法移送；台北地院審理，裁定李罰鍰3000元。可抗告。
社會秩序維護法規定，公務員依法執行職務時，若以顯然不當之言詞或行動相加、尚未達強暴脅迫或侮辱程度，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰。
裁定指出，5月27日凌晨4時55分許，李姓男子與人發生糾紛，台北市警中山分局員警前往排解，李見警察抵達，用大音量說「有什麼事情要留」、「留我就好」、再咆哮說「我們現在是跟你配合喔！長官」，遭移送法辦。
法官檢視警用密錄器審理認為，法律保障公務員可行使公權力，以維護公務運作順利進行，不過，李的行為違反規定，考量他的手段、違反義務的程度、非行所生之危害等，裁處罰鍰3000元。
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