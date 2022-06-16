提高嗓門跟警察大聲說話「我配合你喔」 裁罰3千元

台北市李姓男子遇警察前來處理糾紛，拉高嗓門說「有什麼事情要留」、「我們現在是跟你配合喔，長官」，依社會秩序維護法移送；台北地院審理，裁定李罰鍰3000元。可抗告。

社會秩序維護法規定，公務員依法執行職務時，若以顯然不當之言詞或行動相加、尚未達強暴脅迫或侮辱程度，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

裁定指出，5月27日凌晨4時55分許，李姓男子與人發生糾紛，台北市警中山分局員警前往排解，李見警察抵達，用大音量說「有什麼事情要留」、「留我就好」、再咆哮說「我們現在是跟你配合喔！長官」，遭移送法辦。