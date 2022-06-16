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高雄賓士車過彎閃車撞椰子樹 樹「降肉」車頭毀了
高雄市一名施姓男子今天上午駕駛賓士車行經新興區民族二路一處彎道時，疑因閃避車輛，方向盤轉向過度，先撞上安全島，再窗衝撞椰子樹，造成椰子樹倒塌、車頭全緩無法行駛，所幸施男未受傷，警方到場酒測，方男未喝酒，詳細車禍原因由警方調查中。
警方指出，施姓男子（27歲）今天上午6時42分許，駕駛賓士車行經新興區民族二路段北向南快車道時，行經彎道處疑為了閃避車輛，方向盤轉向過度，導致車子失控，先撞上安全島，再撞及椰子樹，造成一棵椰子樹當場倒塌，橫跨於民族二路上。
事發後，施男車頭凹陷全毀，無法行駛，轄區新興警分局警方獲報到場處理，所幸施男未受傷也未酒駕，椰子樹倒塌障礙由工務局排除，警方協助周邊交通疏導，詳細車禍原因進一步調查。
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