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愛不缺席 嘉義看守所為收容人錄製故事繪本給孩子

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

「孩子，聽故事囉！」嘉義看守所鑑於家庭支持對服刑收容人復歸社會的重要性，為鼓勵收容人關懷未成年子女，結合白玫瑰社會關懷協會，辦理「枕邊細語」為孩子說故事活動。

由於收容人普遍都沒有為小孩說故事的經驗，所方精心挑選故事繪本，讓近10名報名的父母收容人依子女年齡，挑選適齡繪本，藉錄製聲音的方式，將父母讀誦故事繪本溫暖的聲音及關懷的話語，傳遞給家中孩子。

看守所附設鹿草分監及少年觀護所，目前收容在押被告50人，分監600多人，少觀所1人。看守所為方便提供收容人家屬讀取並下載，改變以往錄製CD光碟片方式，將錄製故事聲音檔產製QR code碼，讓家屬利用手機即能連結，輕鬆下載錄製故事內容，隨時撥放給孩子聽，讓聲音延續親密孺慕之情，陪伴孩子成長，修復疏離親子關係。

「我們都很愛你，也很想你！」孩子簡短幾句話及生活照片，透過即時電子郵件讓收容人知道，家人一直都在，也溫暖在所孤獨的心，看守所利用「愛在雲端電子聯絡簿」方案，鼓勵有未成年子女收容人，讓家屬能不定時發送照片及鼓勵的話，讓收容人在所不缺席子女成長。

「家有所安，『物』必有您」，新冠疫情嚴峻，讓收容人家庭生活更艱困，對收容人家屬經濟困頓，看守所提供物資援助，結合「白玫瑰社會關懷協會」，由協會提供生活物資，到收容人家庭訪視關懷。

嘉義看守所收容人用電子郵件收到孩子寄來的生活照片，充滿喜悅。圖／看守所提供
嘉義看守所收容人用電子郵件收到孩子寄來的生活照片，充滿喜悅。圖／看守所提供
嘉義看守所收容人用電子郵件收到孩子寄來的生活照片，充滿喜悅。圖／看守所提供
嘉義看守所收容人用電子郵件收到孩子寄來的生活照片，充滿喜悅。圖／看守所提供
嘉義看守所鼓勵收容人關懷未成年子女，辦理「枕邊細語」-為孩子說故事活動，收容人用心為孩子唸讀故事書。圖／看守所提供
嘉義看守所鼓勵收容人關懷未成年子女，辦理「枕邊細語」-為孩子說故事活動，收容人用心為孩子唸讀故事書。圖／看守所提供
嘉義看守所結合白玫瑰社會關懷協會，提供收容人家庭物資援助及案家訪視關懷。圖／看守所提供
嘉義看守所結合白玫瑰社會關懷協會，提供收容人家庭物資援助及案家訪視關懷。圖／看守所提供
嘉義看守所結合白玫瑰社會關懷協會，提供收容人家庭物資援助及案家訪視關懷。圖／看守所提供
嘉義看守所結合白玫瑰社會關懷協會，提供收容人家庭物資援助及案家訪視關懷。圖／看守所提供
嘉義看守所鼓勵收容人關懷未成年子女，辦理「枕邊細語」-為孩子說故事活動，收容人用心為孩子唸讀故事書。圖／看守所提供
嘉義看守所鼓勵收容人關懷未成年子女，辦理「枕邊細語」-為孩子說故事活動，收容人用心為孩子唸讀故事書。圖／看守所提供

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