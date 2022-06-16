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闖紅燈罵警米蟲代價大 紅單外加民事4萬、刑事拘役30天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆江姓女子去年騎車在信一路、義三路口違規闖越紅燈，被員警攔下開單，她心生不滿罵警「米蟲」等字眼，她除了收到交通罰單外，再被警依妨害公務、公然侮辱送辦，民事判賠兩名警察各2萬元；刑事再被判拘役30天，如易科罰金每日1000元，等於得再3萬元。

基隆地院判決書日前出爐，江女去年7月14日下午3時，在基隆市中正區信一路、義三路口因違規闖越紅燈，被信六路派出所員警林姓、陳姓員警趨前取締，江女心生不滿，追到愛五路口時，對警辱罵另以「吃屎」、「米蟲」、「神經病」等語。

林姓、陳姓員警都證稱，江女當時因交通違規而遭開單時，因不滿遭舉發，出言辱罵。員警現場密錄器也錄下江女辱罵過程。江女向法官說，並非蓄意闖紅燈，當時壓力很大，只是在發洩情緒。

法官依刑法之侮辱公務員罪及公然侮辱罪，一審判處拘役30日，如易科罰金，每日1000元，江女不服提出上訴，並指因為疫情失業，沒有收入，希望可以減輕刑度至拘役15日。法官駁回，維持拘役30日。

法官審理指出，江女明知兩警是依法執行公務之公務員，率爾以「米蟲」、「吃屎」、「神經病」等語侮辱，不但漠視國家公權力，也侵害公務員之人格尊嚴，足見其恣意妄為，觀念嚴重偏差。

江女在法院二審審理程序時，稱已與告訴人達成和解，但並未提出任何證據，法院依職權調查，陳姓、林姓員警提起民事訴訟，民事簡易庭判決判江女應分別給付兩人各2萬元。

基隆一名女子闖紅燈罵警米蟲代價大，法院判決民事4萬、刑事拘役30天。記者游明煌／攝影
基隆一名女子闖紅燈罵警米蟲代價大，法院判決民事4萬、刑事拘役30天。記者游明煌／攝影

公務員 基隆 公然侮辱

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