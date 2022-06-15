白銀進口商拒繳4千萬稅 遭管收進了台北看守所

白銀進口商匠品企業前負責人李姓男子，經台北國稅局補課本稅、罰鍰高達6千多萬元，李男只繳了2千多萬，拒繳4千多萬稅款，士林地方法院6月14日裁准管收，李男已入台北看守所附屬管收所管收。

行政執行署士林分署指出，65歲李男遭查獲利用海外空殼公司，墊高進口白銀成本，低報2006年至2011年，5年間應繳納的稅捐，國稅局補課稅捐並罰緩共計6038萬2083元，匠品公司逾期未繳稅，移送士林分署執行，但僅徵得約2千萬元，匠品移轉、隱匿處分財產高達2億9千多萬元，欠稅4068萬1228元。

李男堅稱，海外公司是用來避險，沒有不繳稅，認為國稅局算錯了，才會拒絕繳剩下的4千多萬元。

士林分署調查，李男把匠品公司資產，拿來繳卡費，女兒購屋頭期款，還有領出3374萬元現金。該海外公司1999年設立在美國德拉瓦州後，未曾陳報年度報告，也沒繳過稅，推定海外公司未實際營運，顯為空殼公司。

行政執行官認為，李男符合管收要件，向士林地院聲請管收，雖被駁回，但士林分署不屈不饒提抗告，台灣高等法院駁回裁定發回士院，李男不服再抗告，經最高法院駁回全案確定。

士林地院昨天開庭審理，裁定管收李男，李男沒提出具體清償方案，士林分署送李男至台北看守所附設管收所，執行管收。