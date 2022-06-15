竄改出席記錄做掉9理事 北市旅館公會前理事長起訴

北市旅館商業同業公會前理事長劉季強，2018年召開理事會議期間，與公會顧問黃修全擅自將9名理事的4次缺席的出席記錄，竄改為請假，再循相關法規視9名理事為辭職，直到新任理事長接手後才發現，台北地檢署今依偽造文書罪嫌起訴劉、黃兩人。

檢方調查，在劉男擔任理事長前，若旅館公會欲召開理事會，不僅要寄發書面通知，且需個別通知各理事，了解出席意願並統計人數，確定出席人數後才能開會。但劉男接手理事長後，與黃男逕自改變原本的開會通知方式，以致於9名理事接連缺席會議4次，卻遭兩人註記為請假。