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竄改出席記錄做掉9理事 北市旅館公會前理事長起訴
北市旅館商業同業公會前理事長劉季強，2018年召開理事會議期間，與公會顧問黃修全擅自將9名理事的4次缺席的出席記錄，竄改為請假，再循相關法規視9名理事為辭職，直到新任理事長接手後才發現，台北地檢署今依偽造文書罪嫌起訴劉、黃兩人。
檢方調查，在劉男擔任理事長前，若旅館公會欲召開理事會，不僅要寄發書面通知，且需個別通知各理事，了解出席意願並統計人數，確定出席人數後才能開會。但劉男接手理事長後，與黃男逕自改變原本的開會通知方式，以致於9名理事接連缺席會議4次，卻遭兩人註記為請假。
接著劉、黃兩人再循商業團體法施行細則中，理、監視出席會議相關規定，若無公假連續請假4次，等同缺席滿2個會次，將9名理事視同辭職而除名，並由候補理事及監事依次遞補。後來兩人犯行隨劉男卸任後，被接任者發現涉嫌竄改會議出席記錄，於是主動提告。
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