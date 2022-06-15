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竄改出席記錄做掉9理事 北市旅館公會前理事長起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市旅館商業同業公會前理事長劉季強，2018年召開理事會議期間，與公會顧問黃修全擅自將9名理事的4次缺席的出席記錄，竄改為請假，再循相關法規視9名理事為辭職，直到新任理事長接手後才發現，台北地檢署今依偽造文書罪嫌起訴劉、黃兩人。

檢方調查，在劉男擔任理事長前，若旅館公會欲召開理事會，不僅要寄發書面通知，且需個別通知各理事，了解出席意願並統計人數，確定出席人數後才能開會。但劉男接手理事長後，與黃男逕自改變原本的開會通知方式，以致於9名理事接連缺席會議4次，卻遭兩人註記為請假。

接著劉、黃兩人再循商業團體法施行細則中，理、監視出席會議相關規定，若無公假連續請假4次，等同缺席滿2個會次，將9名理事視同辭職而除名，並由候補理事及監事依次遞補。後來兩人犯行隨劉男卸任後，被接任者發現涉嫌竄改會議出席記錄，於是主動提告。

北市旅館商業同業公會前理事長劉季強因涉嫌竄改理事會議出席記錄，遭北檢依偽造文書罪起訴。記者蔣永佑／攝影
北市旅館商業同業公會前理事長劉季強因涉嫌竄改理事會議出席記錄，遭北檢依偽造文書罪起訴。記者蔣永佑／攝影

偽造文書 北市

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