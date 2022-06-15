16歲少女打BNT後死亡 體內驗出微小病毒B19型

一名16歲馮姓少女去年接種BNT後，疑似出現疫苗不良反應不幸身亡，馮母為此提告國家賠償。少女解剖報告今出爐，主要死因為缺血性腦病變，體內並驗出「微小病毒B19型」，但該病毒是否與BNT疫苗間具因果關係，尚待衛福部預防接種救濟審議小組進一步釐清。

根據醫學資料顯示，「微小病毒B19型」是學齡前兒童間很普遍的感染，外觀看起來兩頰會出現異常紅潤，常讓家長誤以為像兩顆紅蘋果很可愛。該病毒好發在15歲前，臨床上除蘋果臉外沒有太多特別症狀，卻會引起多樣化的臨床症狀，包括傳染性紅斑、關節病變、暫時性再生不良危機、慢性紅血球再生不良、手腳出現紫斑狀的皮疹和胎兒水腫；部分腦病變、癲癇、腦膜炎、心肌炎、擴張性心肌病變及自體免疫性肝炎也懷疑跟它有關。

馮姓少女是在去年11月10日接種第一劑BNT疫苗後，同月28日疑似出現不良反應，經送醫急救仍在隔月30日過世。由於馮母一直等不到衛福部等相關單位，向她解釋女兒喪命究竟與BNT有無關係，上月26日特地在前衛生署長楊志良陪同下，前往台北地院提告，向衛福部要求國賠500萬元。