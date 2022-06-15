普悠瑪翻車事故 司機員稱有受訓但沒經過考試：怎期待我會開車？

台鐵普悠瑪列車4年前在宜蘭出軌釀嚴重死傷，一審認為司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速達140公里，是事故主因，無悔意、態度欠佳，依過失致死罪判刑4年6月；台鐵機務處前副處長柳燦煌、綜合調度所前所長吳榮欽則無罪。台灣高等法院今續行準備程序，尤聲請調查普悠瑪採購缺失，雖受段訓但沒經過考試，怎會說他會開普悠瑪？

2018年10月21日，普悠瑪列車在宜蘭縣蘇澳新馬車站出軌翻覆，8節車廂呈Ｗ型嚴重扭曲，造成18人死亡、215名乘客輕重傷；有些遺體拼湊不全，親屬只能含淚捧著可能混雜他人遺體的碎肉返家火化。

宜蘭地檢署認定尤振仲（52歲）關閉列車自動防護系統ＡＴＰ並超速；柳燦煌（65歲）驗收普悠瑪時未測試ＡＴＰ遠端監視系統即投入營運；吳榮欽（62歲）沒有落實ＡＴＰ開關機制的監視義務，3人都有過失，依過失致死起訴。

宜院認為，柳燦煌召集技術人員參與審查，檢查測試項目非常多，因製造商提供文件疏漏，才未納檢「ＡＴＰ遠端監視系統」，與會專家和驗證單位也未發現，非他一人過失。吳榮欽在普悠瑪採購案中，只負責列車試運轉階段車輛行車調度，並未參與ＡＴＰ遠端監視系統「整備測試」，也難以認定有疏失。司機員尤振仲因ＡＴＰ故障誤判列車動力已切斷，擅自關閉ＡＴＰ卻未依規定重啟，又超速75公里，以約140公里高速駛入車站大彎道路段，是造成列車出軌翻覆主因。

尤振仲不滿被認定有罪而上訴，檢方則認為一審量刑過輕，且3名被告都有責任，也上訴。高院2月行準備程序時，尤否認犯罪，表示列車故障時有告訴調度員，他已經減速「何來超速？」也非貿然關閉ＡＴＰ，指刑事訴訟應要發現真實。律師賴彥傑表示，台鐵136輛傾斜式電聯車採購案爭議不斷，普悠瑪採用的空氣彈簧傾斜系統、ＡＴＰ不適合多急彎的北迴線，行政院的調查報告也提到台鐵沒有完善的培訓課程，尤的工作不包含維修車輛、排除故障，他要求更換車輛還遭拒，已盡注意義務。

高院今續行準備程序，尤聲請調查普悠瑪列車採購等缺失，高檢署公訴檢察官黃和村則認為把採購缺失搬來本案調查，與本案過失有無因果關係相隔太遠，沒有必要。

普悠瑪事故協會理事長董小羚的丈夫范銘浚以訴訟參加人身分到庭，他認為尤的聲請有必要調查，因為至今翻車的點在哪都搞不清楚。

律師賴彥傑辯護尤沒有超速，並指ＡＴＰ故障會導致主風泵系統故障，會發生機車抑制動力、速度不穩的情況，尤已善盡注意義務。此外，尤振仲也聲請調查2018年1至3月台鐵的受訓狀況，並指他支援七堵司機員，他雖有參加受訓但「沒有經過考試」，受的是不完整的訓練，怎麼會說他會開（普悠瑪）？

尤聲請傳台鐵前副總工程司李景村、台鐵基隆電務分駐所技術助理黃德輝與林進添、陳妍君等人，欲釐清普悠瑪列車是否能供宜花東線安全使用、台鐵局訓練是否足供司機員辨別ＡＴＰ故障與空壓機故障的區別、事發前3天是否就出現ＡＴＰ故障、空壓機強制停駛的情形等。

因檢察官和訴訟參加人都聲請勘驗行車紀錄器畫面，受命法官魏俊明今也直接播放事發影片，記下列車行駛、傾斜和翻覆時點。法官諭知8月18、25日上午審理。