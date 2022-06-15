女友和別人同居 火爆司機拿廣播痛譙她胖還咒去死

台中蔡姓計程車司機發現女友交往期間和別人同居，分手後為了洩憤竟拿起計程車用的無線電，對多人廣播痛罵對方「破麻」、「胖女人」，還私下致電恐嚇要讓她在旅遊界出名、恫嚇去死等；法院考量蔡過去就有恐嚇前科，這次又因感情衝突再犯，依恐嚇罪判他拘役50日，可上訴。

檢警調查，蔡男（46歲）和前女友都是計程車司機，蔡因不滿交往期間對方還和其他人同居，懷疑被劈腿為了洩憤去年12月7日至今年1月5日間，連續使用計程車的無線電廣播說「破麻」、「胖女人倒貼人男」。

蔡還繼續罵「可憐2929當女人還倒貼被練拳頭真撞」等語，甚至用通訊軟軟體打給她說「我讓你很紅」、「在旅遊界很有名氣」，「讓你死的很難看」，女子不堪其擾心生畏懼報警堅持提告。

檢方認為，蔡男同時觸犯恐嚇、公然侮辱等罪嫌，2罪想像競合，偵結從重依恐嚇罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

法院認為，蔡用無線電廣播辱罵前女友，及打電話恐嚇對方的恫嚇言詞，2個行為意義上雖非完全一致，但行為間仍有部分合致，且蔡也坦承是因為感情糾紛、憤恨不平才犯案，可見他犯罪目的單一，應評價為一罪才符合刑罰公平原則。

法院考量，蔡男過去就曾有恐嚇前科被判拘役，這次又因為感情糾紛辱罵、恐嚇前女友，貶損她人格、名譽，又造成精神上侵害，依恐嚇罪判他拘役50日。