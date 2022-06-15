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潘懷宗貪汙詐333萬議員助理費 獲緩刑5年繳50萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新黨台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺，遭控貪汙詐領公費助理薪資，高達333萬餘元。潘等6名被告均認罪，指這筆錢全用在選民服務未進私人口袋。士林地方法院今宣判，潘懷宗、陳玉臺獲緩刑5年。

士院今下午宣判，潘懷宗犯公務員共同犯利用職務上機會詐欺取財罪4罪，各處1年11月徒刑，褫奪公權5年，應執行2年徒刑，緩刑5年，支付公庫50萬元，褫奪公權5年；犯罪所得166萬7918元沒收。

陳玉臺與公務員犯利用職務上機會詐欺取財罪4罪，各處各處1年10月徒刑，褫奪公權5年，應執行2年徒刑，緩刑5年，支付公庫35萬元，褫奪公權5年；犯罪所得166萬7917元沒收。

陳的胞姊、陳的姪兒犯與公務員利用職務上機會詐欺取財罪2罪，各處1年9月，褫奪公權3年，應執行2年徒刑，緩刑3年，支付15萬、5萬元，褫奪公權3年。李姓員工、沈姓員工，犯與公務員利用職務上機會詐欺取財罪，處1年9月，褫奪公權2年，緩刑2年，支付10萬、5萬元，褫奪公權2年。

潘懷宗的辯護人魏憶龍律師到庭聆判，魏表示，潘懷宗很感謝法院給他自新機會，會好好反省，目前他身體狀況欠佳，若檢方不上訴，對他的身體狀況會有幫助。

潘、陳2人涉嫌因「為民服務費」不敷使用，涉嫌11年間，假借聘任公費助理，實質詐領公費助理補助費，不法所得333萬餘元。士檢依貪汙治罪條例公務員利用職務機會詐取財物罪嫌起訴，潘、陳2人都繳回333萬5835元。

潘懷宗在此件官司中，當庭自曝罹患攝護腺癌，已進行「化學去勢」治療，保證「只要能站起來，就會來開庭」，潘也在審理中認罪，懇求能有自新機會。

陳玉臺聲稱，一路擔任潘的服務處辦公室主任迄今，早在2010年起，潘交代陳要用自己人申報議員助理費，爾後他就循慣例執行，找來胞姊陳女、姪兒陳男，自己公司員工李男、沈男等4人，提供帳戶領助理薪資，無實際擔任議員助理。

陳玉臺稱，找親人開戶不用擔心錢不見，他每月從人頭帳戶領出薪水，用以支付租金水電、電話費、交通費、郵資、紅白帖等，但是「完全不足以支應」。

李永然、魏憶龍、徐履冰3位律師替潘辯護。潘擔任5屆議員，選民服務口碑受人肯定，多年補助的助理費3百萬餘元，全都用在服務處選民服務，早已花光，沒有一毛錢放進潘的口袋。「貪汙２字掛頭上，一輩子洗不掉！」請求法院考量前議員秦儷舫獲緩刑，給予緩刑機會。

檢方論告指出，被告坦承犯行，潘、陳各自繳納全數犯罪所得，請依法量刑。潘懷宗等6名被告，均請求法院輕判，給予緩刑機會。

潘懷宗認罪，請求法院給予自新機會。圖／聯合報系資料照
潘懷宗認罪，請求法院給予自新機會。圖／聯合報系資料照

潘懷宗 公務員 詐欺 貪汙

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