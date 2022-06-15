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又是酒駕 失控撞毀路旁3輛車2人傷 送醫還發酒瘋

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

又是酒駕！台中陳姓男子今早6時許，駕車行經潭子區勝利路，突然路線一偏，往停在路邊2輛自小客車、1輛重型機車衝撞，更波及到一旁吳姓行人，導致陳、吳2人受傷送醫；大雅警方表示，經抽血換算，陳男酒測值已超標，全案依公共危險罪函送台中地檢署偵辦。

台中陳男(28歲)今早6時許，駕駛自小客車沿潭子區勝利路，由北往南方向行駛，才剛通過十字路口，車輛方向竟突然右偏，衝撞停在路旁的2輛自小客車及1輛重型機車；陳男駕駛的白色車輛車頭全毀，第一輛遭撞擊的黑色車輛，則左車側大面積破損且嚴重變形，車右前側更撞上路旁燈桿，全車嚴重扭曲，幾乎全毀。

不少民眾聽到巨大撞擊聲響，紛紛跑出來查看狀況，現場一片狼藉，嚇壞不少人。據了解，陳男自車中被救出時，滿身酒味且爛醉如泥，昏睡不省人事，送至台中慈濟醫院治療，較為清醒一點後，甚至起酒瘋大鬧醫院，現在正由院方安撫處置中。

另遭撞的71歲吳姓老翁，則是手腳擦挫傷無大礙，於台中慈濟醫院治療後已離院；大雅警分局表示，陳男經抽血換算酒測值超標，全案依公共危險罪函送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中陳男今早駕車失控，衝撞路旁車輛，現場狀況狼籍，可見撞擊力道之大。圖／民眾提供
台中陳男今早駕車失控，衝撞路旁車輛，現場狀況狼籍，可見撞擊力道之大。圖／民眾提供
台中陳男今早駕車失控，衝撞路旁車輛，現場狀況狼籍，可見撞擊力道之大。圖／民眾提供
台中陳男今早駕車失控，衝撞路旁車輛，現場狀況狼籍，可見撞擊力道之大。圖／民眾提供

酒駕 慈濟

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