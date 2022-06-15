茶葉罐塞錢行賄獲緩起訴 資深媒體人仍難逃刑事追訴

桃園1名有媒體背景的7旬劉姓老翁，4年前向農田水利會承租土地經營停車場，因使用面積超出承租範圍被終止契約，去年4月為繼續承租而行賄官員，結果被對方舉報，雖調查後獲緩起訴處分，但他另涉毀損水利會圍籬，今天仍被起訴毀損罪。

據調查，劉翁2020年間向桃園農田水利會（現為農田水利署桃園管理處）承租位於中路重劃區土地，預計開設停車場，但他想把停車場擴大到未承租的範圍，且有違法整地情形，所以去年3月被終止契約。事後，劉翁仍不死心，企圖行賄官員達到目的，於是將3萬元現金塞進茶葉罐行賄，怎料官員從頭到尾未察覺，直到工友整理茶水間才發現，也因此被移送法辦。

劉翁去年4月27日行賄官員，桃園地檢署調查時，他坦承部會，事後因無前科紀錄，獲緩起訴處分，須支付５萬元緩起訴處分金；不過，他去年4月30日擅自破壞圍籬闖進欲承租的土地，另被水利署提告毀損。