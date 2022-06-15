女大生疑穿太清涼遭盤查 員警遭申誡處分

輔大女學生疑因「穿太清涼」被員警盤查，引發濫用職權搭訕引網友熱議，新莊分局今天說明，這是3年前個案，員警私下以IG帳號傳訊，衍生社會不良觀感的行為，已予申誡處分。

時代力量立委邱顯智日前在臉書「穿太清涼」被盤查？員警竟為搭訕女生濫用職權的貼文，以作夢內容「當我穿著吊嘎走在輔仁大學周邊，吹著夏夜裡的晚風，突然被警察攔下來盤查。警察請我交出身分證，問我為什麼穿這麼清涼，是要去哪裡？」

「我配合盤查後，沒多久就收到該名警察透過臉書帳號傳來的訊息：『我是剛剛盤查你的警察，不介意的話可以當個朋友^^』」。

邱顯智說，這只是他的一個噩夢，卻是輔仁大學周邊女性的親身經歷。多名女性和新莊分局的員警爆料，這名警察過去在新莊分局服務，已經有多名女同學遭到他假盤查、真搭訕。貼文引網友熱議，有網友說「拒絕的話會『被』妨礙公務嗎？」但也有網友說「立委還要用『做夢』嗎？」。

新莊分局今天說明，這是3年前發生的個案，這名員警當時因深夜見1女子穿著單薄走於路上，基於是學生活動區域，故前往關心。

警方表示，經查，這名員警未使用公務資訊電腦查詢個資，僅簡易核對證件便放行；另言談中得知IG化名，並事後私下以IG帳號傳訊，衍生社會不良觀感的行為，仍有疏失，分局已核予申誡處分，並要求單位主管個別加強輔導。