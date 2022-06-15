快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他酒駕被查獲帶6把刀部分裁定不罰 法官：有工作需求

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

王姓男子深夜酒駕遇臨檢、搜索，警方在他隨身包內發現6把有殺傷力的刀具，依社會秩序維護法移送法辦。王辯稱，他帶刀有工作需求，有1把是女友送的「當成護身符」，台北地院審理認違法要件不足，裁定不罰。

台北市警松山分局移送說，王2022年2月12日午夜12時46分在台北市八德路、市民大道口被攔查，酒測值0.54毫克，警察對王搜索，查獲6把刀。

社維法規定「無正當理由攜帶具殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰」，警方搜到刀後，將王移送法辦。

法院調查，王攜帶的6把刀均為金屬製、刀身鋒利，屬具殺傷力的器械，不過，王抗辯，他是劇組人員，從事攝影行業，需要拆背板或美術道具、切割樹枝或包裝，才帶工具刀。

王表示，其中1把折疊刀是他的項鍊，是女朋友送的禮物，因它材質很特殊，所以戴在身上當護身符，其他的刀子是別人的，用完正準備要寄還。

法官審理認為，王姓男子提出電競公司的勞務報酬單、攝影工作文件，加上女朋友與朋友分別出具證明書，王抗辯因工作需求、幫人保養刀的說詞可信，不是沒有正當理由攜帶器械，裁定不罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

延伸閱讀

影／秘方！牛肉麵加一杯「黃色液體」 美味度更上一層樓

酒駕男騎士追撞計程車重創昏迷 殯葬業者「全程目睹」

影／輕熟女酒駕拒測 摀耳跑回家跌倒控警「侵入民宅」

影／高雄醉男半夜酒駕遭攔 「情勒」警：做人別超過

相關新聞

女友和別人同居 火爆司機拿廣播痛譙她胖還咒去死

台中蔡姓計程車司機發現女友交往期間和別人同居，分手後為了洩憤竟拿起計程車用的無線電，對多人廣播痛罵對方「破麻」、「胖女人...

潘懷宗貪汙詐333萬議員助理費 獲緩刑5年繳50萬

新黨台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺，遭控貪汙詐領公費助理薪資，高達333萬餘元。潘等6名被告均認罪，指這筆錢全用在選...

前妻死在家...他冒險報案通緝身分曝光 下場判5年8月

台中林姓大貨車司機遭通緝還偷藏非制式手槍、子彈，後來因發現妻子突然在家死亡，他打電話叫完救護車就馬上逃逸，留下女兒自行面...

又是酒駕 失控撞毀路旁3輛車2人傷 送醫還發酒瘋

又是酒駕！台中陳姓男子今早6時許，駕車行經潭子區勝利路，突然路線一偏，往停在路邊2輛自小客車、1輛重型機車衝撞，更波及到...

茶葉罐塞錢行賄獲緩起訴 資深媒體人仍難逃刑事追訴

桃園1名有媒體背景的7旬劉姓老翁，4年前向農田水利會承租土地經營停車場，因使用面積超出承租範圍被終止契約，去年4月為繼續...

他酒駕被查獲帶6把刀部分裁定不罰 法官：有工作需求

王姓男子深夜酒駕遇臨檢、搜索，警方在他隨身包內發現6把有殺傷力的刀具，依社會秩序維護法移送法辦。王辯稱，他帶刀有工作需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。