他酒駕被查獲帶6把刀部分裁定不罰 法官：有工作需求

王姓男子深夜酒駕遇臨檢、搜索，警方在他隨身包內發現6把有殺傷力的刀具，依社會秩序維護法移送法辦。王辯稱，他帶刀有工作需求，有1把是女友送的「當成護身符」，台北地院審理認違法要件不足，裁定不罰。

台北市警松山分局移送說，王2022年2月12日午夜12時46分在台北市八德路、市民大道口被攔查，酒測值0.54毫克，警察對王搜索，查獲6把刀。

社維法規定「無正當理由攜帶具殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰」，警方搜到刀後，將王移送法辦。

法院調查，王攜帶的6把刀均為金屬製、刀身鋒利，屬具殺傷力的器械，不過，王抗辯，他是劇組人員，從事攝影行業，需要拆背板或美術道具、切割樹枝或包裝，才帶工具刀。

王表示，其中1把折疊刀是他的項鍊，是女朋友送的禮物，因它材質很特殊，所以戴在身上當護身符，其他的刀子是別人的，用完正準備要寄還。

法官審理認為，王姓男子提出電競公司的勞務報酬單、攝影工作文件，加上女朋友與朋友分別出具證明書，王抗辯因工作需求、幫人保養刀的說詞可信，不是沒有正當理由攜帶器械，裁定不罰。