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欠百萬債務無力償還 男雙刀砍死花蓮債主裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

蔡姓男子疑似因無力償還逾百萬元債務，11日持雙刀到花蓮縣秀林鄉，砍殺林姓債主。蔡嫌前晚在台北市某神壇落網，檢方複訊後昨晚聲請羇押禁見，花蓮地方法院今天上午召開羈押庭，近中午時裁准。

警方調查，林姓死者從事小額放款工作，與蔡嫌是多年好友，因林男借款逾百萬元給蔡妻簡姓婦人，簡婦還拿新北市烏來區的原保地做抵押，因還款期限將屆卻還不出錢，林男頻頻催債，蔡嫌擔心林男會依約定把變更子原保地變更所有權，鋌而走險起殺機。

蔡嫌事發行事縝密，11日凌晨1時許從台北搭火車到羅東，轉乘計程車到死者位於秀林鄉民有部落的住處附近，再徒步到死者住處埋伏，直到清晨6時40分見林男同居女友出門，才入屋下手，趁林男不注意時，從背後猛砍，狠砍10多刀，林男抵抗時左手掌、右手四隻手指都被砍斷，身上多處刀傷，當場死亡。

蔡嫌殺人後還入屋翻箱倒櫃要找妻子的地契，但還沒找到，就被返家林女撞見，林女見蔡嫌全身是血、手持長刀，嚇得拔腿奔腿到住家附近的新城警分局報警，林男趁隙變裝，還騎乘死者機車到相隔約300公尺遠的沙灘棄置，故布疑陣，並將凶器丟入大海。

事後蔡嫌逃亡到台北士林區某神壇藏匿，還剃髮、關手機想要躲避偵緝，仍被花蓮檢警掌握，13日晚間7時許在台北市逮人，漏夜押回花蓮，蔡嫌坦承殺人，蔡妻昨也主動到案協助釐清案情。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說，全案經昨天下午4時40分依殺人罪嫌移送花蓮地檢署複訊，檢察官晚間10時訊問完畢，向法院聲請羈押禁見，蔡妻訊後請回。

花蓮地方法院今早10時30分召開羈押庭，近中午時結束，法官認為蔡嫌有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁准羈押禁見。

蔡姓男子涉嫌犯下花蓮秀林鄉凶殺案，犯案後躲藏到台北，還剃光頭躲避追緝，仍遭檢警逮捕。記者王燕華／翻攝
蔡姓男子涉嫌犯下花蓮秀林鄉凶殺案，犯案後躲藏到台北，還剃光頭躲避追緝，仍遭檢警逮捕。記者王燕華／翻攝
花蓮秀林鄉11日發生凶殺案，蔡姓男子被現場監視器拍到，毛帽和口罩都是血。記者王燕華／翻攝
花蓮秀林鄉11日發生凶殺案，蔡姓男子被現場監視器拍到，毛帽和口罩都是血。記者王燕華／翻攝
蔡姓男子涉嫌犯下花蓮秀林鄉凶殺案，犯案後躲藏到台北，還剃光頭躲避追緝。記者王燕華／翻攝
蔡姓男子涉嫌犯下花蓮秀林鄉凶殺案，犯案後躲藏到台北，還剃光頭躲避追緝。記者王燕華／翻攝

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