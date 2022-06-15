矇騙衛兵留退伍同袍夜宿營區 海軍士官長認罪換緩起訴

海軍通信系統指揮部一名馮姓士官長，去年喝酒餐敘後，矇騙大門衛哨兵將已退伍的劉姓舊同袍帶回營區過夜；隔天睡醒後，又持其他同袍識別證讓劉男離開。台北地檢署依違反陸海空軍刑法欺矇衛哨兵而通過其警戒之處所罪，處分2人緩起訴1年，並各支付公庫4萬元。

去年4月15日，馮、劉兩人晚間相約北市長安東路某熱炒店餐敘，待一行人酒足飯飽已是凌晨時分，劉男因家住桃園，酒後又不能開車，想省下交通和住宿費用，竟向馮男提議混進營區過夜。

兩人搭車返回海軍司令部大直營區後，劉男持身分證向大門衛哨兵登記，佯稱是忘記帶識別證的現役營區人員，順利混進營區，並前往馮男2樓的寢室就寢。隔日早上再由馮男隨手拿取另名蔡姓同袍暫放寢室內的識別證，供劉男離開營區，再交還給馮男無聲無息地歸位。

兩人犯行東窗事發後，憲兵介入調查，將兩人移送北檢偵辦。經勘驗兩人進出營區相關監視畫面及衛哨人員進出查訪系統後，檢察官認定兩人犯行明確，但考量2人均坦承犯行且態度良好，處分緩起訴予2人自新機會。